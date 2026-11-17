انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شد و بازار ارز بلافاصله واکنش نشان داد. دلار در برابر بسیاری از ارزها ضعیف و پوند انگلیس تقویت شد. در ادامه به بررسی همین مسئله می‌پردازیم که چرا این اتفاق افتاد، چه عواملی بازار را هدایت می‌کنند و تحلیلگران برای ماه‌های بعد چه انتظاری دارند؟

واکنش فوری: دلار در برابر پوند ضعیف شد

با اعلام نتایج اولیه و پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا، دلار آمریکا در همه جا افت کرد. بر اساس گزارش TMGM، جفت ارز پوند به دلار در روز چهارشنبه ۴ نوامبر حدود ۰٫۵ درصد رشد کرد و با ثبت ۱٫۳۴۸ دلار به بالاترین سطح هفت هفته اخیر خود رسید. قیمت دلار در ایران نیز پس از اعلام نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به کانال ۲۶۰ هزار تومان بازگشت.

چرا دلار پس از اعلام نتایج انتخابات افت کرد؟

بر اساس گزارش FXStreet، بازار در ابتدا برد دموکرات‌ها را نشانه‌ای از «یارانه‌های مالی کمتر و در نتیجه تورم کمتر» به حساب آورد. تحلیلگران می‌گویند این ترکیب معمولاً منجر به کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌شود و این برای دلار خوشایند نیست. در واقع وقتی سود اوراق آمریکا کاهش پیدا کند، جذابیت نگه داشتن دلار هم برای سرمایه‌گذاران کمتر می‌شود.

پوند و انتظار برای بانک انگلستان

پوند در کنار پیروزی دموکرات‌ها در آمریکا از انتظار برای تصمیم بانک مرکزی انگلستان نیز سود برد. در واقع بازار انتظار داشت این بانک در نشست پنجشنبه نرخ بهره را ربع درصد افزایش دهد. در نتیجه پوند در برابر دلار تقویت شد، اما قیمت پوند به تومان به نرخ دلار داخلی هم وابسته است.

به نظر می‌رسد اعضای کمیته سیاست پولی انگلستان درباره سخت‌گیری بیشتر اختلاف نظر دارند. اگر بانک نرخ بهره را افزایش دهد اما نشانه روشنی برای ادامه سخت‌گیری بروز ندهد، ممکن است معامله‌گرانی که قبل از اعلام تصمیم بانک مرکزی ،پوند خریده بودند برای تثبیت سود آن را بفروشند. این فروش می‌تواند قیمت پوند را پایین بیاورد.

فناوری و اوراق دولتی

بازار ارز فقط به نتیجه انتخابات وابسته نبود و حال کلی بازار سهام و اوراق هم در آن نقش داشت. در همان روزها، بخشی از فشار بر دلار از بازار سهام فناوری نشأت می‌گرفت. به گفته FXStreet، نگرانی سرمایه‌گذاران از سخت‌گیری بیشتر درباره هوش مصنوعی و محدود شدن ساخت مراکز داده باعث شد بخشی از پول از سهام فناوری خارج و به اوراق دولتی منتقل شود.

وقتی تقاضا برای اوراق دولتی بالا می‌رود، بازدهی آن‌ها پایین می‌آید و جذابیت نگه‌داشتن دلار کم می‌شود. به عبارت دیگر، هم انتظار بازار از کاهش هزینه‌های مالی دولت آمریکا و هم هجوم سرمایه‌گذاران به سمت اوراق، هر دو منجر به کاهش قیمت دلار می‌شوند.

بازار ارز چه مسیری را در پیش دارد؟

بیشتر تحلیلگران انتظار دارند واکنش دلار کوتاه‌مدت و محدود باشد. اکثر تحلیل‌گران تقسیم قدرت میان دو حزب را به‌عنوان سناریوی اصلی در نظر گرفته‌اند همین عامل تا حدی در قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است.

دلار همچنان در پی نتایج انتخابات تضعیف می‌شود، اما این ضعف مسیر بلندمدت را مشخص نمی‌کند. آنچه بیشتر اهمیت دارد بازدهی اوراق خزانه‌داری، انتظارات نرخ بهره و ریسک‌پذیری بازار خواهد بود.

نتیجه‌گیری

پس از انتخابات، دلار در برابر پوند ضعیف شد، اما تحلیلگران این تغییر روند را قطعی و ادامه‌دار نمی‌دانند. واکنش اولیه بیشتر به انتظارات مربوط به کاهش هزینه‌های مالی دولت آمریکا و جابه‌جایی پول به سمت اوراق دولتی برمی‌گشت. پوند هم از انتظار تصمیم بانک مرکزی انگلستان سود برد. اگر این بانک با لحنی ملایم‌تر از آنچه بازار انتظار دارد تصمیم بگیرد، همین سود می‌تواند سریع از بین برود.

مسیر بازار ارز در ماه‌های بعد به سه عامل بستگی دارد: بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، لحن و تصمیم بانک مرکزی انگلستان و حال کلی بازار سهام و فناوری. اگر این عوامل در یک جهت حرکت کنند، ممکن است روند تضعیف دلار ادامه پیدا کند.