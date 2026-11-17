باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد احمدوند سرپرست قائم‌مقامی این سازمان، با اشاره به برگزاری جلسه با شرکت آتیه‌سازان حافظ، برنده مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان، اظهار کرد: پس از انجام تشریفات مناقصه و بررسی پیشنهادها، توافق نهایی برای اجرای قرارداد جدید در دو طرح از اول آذر انجام شده است.

وی افزود: با توجه به توافق‌های صورت‌گرفته، بازنشستگان از ابتدای آذر می‌توانند از خدمات بیمه تکمیلی جدید استفاده کنند و در دریافت خدمات درمانی وقفه‌ای ایجاد نخواهد شد.

احمدوند با اشاره به پیش‌بینی سازوکار جدید برای پرداخت حق‌بیمه و کسورات مربوط به قرارداد گفت: با تفاهم انجام‌شده با بانک رفاه کارگران، قرار است تسویه و پرداخت مطالبات شرکت بیمه‌گر به‌صورت ماهانه و مستمر انجام شود تا نظم مالی بیشتری در این حوزه برقرار و زمینه ارائه خدمات بهتر فراهم شود.

سرپرست قائم‌مقامی سازمان تأمین اجتماعی همچنین از بدهی معوق حدود ۳۱ هزار میلیارد تومانی این سازمان به شرکت بیمه تکمیلی خبر داد و گفت: برای تسویه این مطالبات، با شرکت بیمه‌گر به راهکار‌هایی دست یافته‌ایم که اجرای آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال می‌شود.

افزایش ۷۰ درصدی تعهدات در طرح نخست

در ادامه، محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تشریح جزئیات قرارداد جدید گفت: تعهدات بیمه تکمیلی در طرح نخست نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته و حق‌بیمه ماهانه این طرح ۹۴۵ هزار تومان تعیین شده است که حدود ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته است.

وی افزود: در طرح دوم یا طلایی، تمامی تعهدات بدون سقف ارائه می‌شود و سقف تعهدات دارو و ویزیت نیز برای هر کدام ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. حق‌بیمه این طرح ماهانه ۲ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان خواهد بود.

اسدی با بیان اینکه جزئیات سهم پرداختی بازنشستگان از حق‌بیمه تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود، اظهار کرد: پس از حدود هشت ساعت جلسه و بررسی پیشنهاد‌های شرکت‌های بیمه‌گر، درباره قرارداد جدید و نحوه تسویه مطالبات قرارداد قبلی به جمع‌بندی رسیدیم.

تسویه ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها با اوراق گام

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنین درباره بدهی‌های قرارداد قبلی بیمه تکمیلی گفت: حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات شرکت بیمه‌گر ظرف یک هفته آینده از طریق اوراق گام تسویه می‌شود و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، طی یک ماه آینده نیز تهاتر مناسبی در خصوص حق‌بیمه‌های قرارداد قبلی صورت خواهد گرفت.

به گفته وی، اجرای این برنامه‌ها به به‌روزرسانی پرداخت‌ها و بهبود روند ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان کمک خواهد کرد.

منبع: سازمان تأمین اجتماعی