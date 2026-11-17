باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، امارات را به مداخله گسترده در امور داخلی و نقض حاکمیت این کشور متهم کرد.

وی اعلام کرد ابوظبی در بخش‌هایی از منطقه شاخ آفریقا پایگاه‌های نظامی ایجاد کرده و نیرو‌هایی را خارج از چارچوب امنیت ملی سومالی و بدون موافقت دولت فدرال مستقر کرده است.

رئیس‌جمهور سومالی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم گفت: «برای صحبت درباره مسائل ساده در برابر شما قرار نگرفته‌ام.» او با اشاره به روابط تاریخی دو کشور، اقدامات امارات را مداخله‌ای آشکار در حاکمیت سومالی توصیف کرد.

محمود همچنین امارات را متهم کرد که بدون مجوز دولت فدرال با بندر‌های بربره، بوصاصو و کیسمایو توافق‌هایی امضا کرده، از اختلافات سیاسی در سومالی حمایت مالی کرده و در به‌رسمیت شناختن مناطق شمالی سومالی از سوی اسرائیل نقش داشته است.

وی همچنین اعلام کرد امارات در ماه ژانویه از بندر بربره برای خارج کردن یک فرمانده شبه‌نظامی فراری از یمن استفاده کرده، بدون آنکه رضایت دولت سومالی را جلب کرده باشد.

دولت موگادیشو در اوایل سال جاری میلادی تمامی توافق‌های خود با امارات را لغو و حریم هوایی کشور را به روی هواپیما‌های نظامی و باری امارات بست.

رئیس‌جمهور سومالی با این حال بر آمادگی دولتش برای ازسرگیری روابط با امارات بر پایه برابری و احترام متقابل تأکید کرد.

روابط دو کشور از ژانویه و در پی اتهام‌های مطرح‌شده درباره مداخله امارات در سیاست داخلی سومالی، با تنش همراه بوده است.

امارات نیز پیش‌تر توقیف ۹.۶ میلیون دلار از یک هواپیمای این کشور در فرودگاه موگادیشو در سال ۲۰۱۸ را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده بود این پول برای حمایت از ارتش سومالی و نیرو‌های در حال آموزش اختصاص یافته است. ابوظبی پس از آن مأموریت آموزش نظامی خود در سومالی را متوقف کرد و اتهام مداخله در امور داخلی این کشور را رد کرد.

منبع: خبرگزاری آناتولی