باشگاه خبرنگاران جوان - سه‌شنبه‌های مهدوی، بار دیگر با حضور پرشور دلدادگان حضرت صاحب‌الزمان(عج) در مسیر طریق‌المهدی همراه شد؛ حرکتی معنوی که در آن اقشار مختلف مردم از خانواده‌ها و جوانان تا کودکان و سالخوردگان، هم‌قدم با یکدیگر مسیر رسیدن به مسجد مقدس جمکران را پیمودند.

در این مراسم معنوی، زائران با پای پیاده و با قلبی سرشار از عشق و ارادت به امام زمان(عج)، مسیر طریق‌المهدی را طی کردند و فضایی سرشار از معنویت و امید را در مسیر منتهی به مسجد جمکران رقم زدند.

در هیاهوی مسیر جمکران، هر کس به طریقی ارادت خود را به ساحت امام عصر ابراز می کند در طول این مسیر، خادمان افتخاری و گروه‌های مردمی با برپایی موکب‌های متعدد به پذیرایی از عزاداران و پیادهروان پرداختند. توزیع شربت و شاخه‌های گل نذری، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و غرفه‌های فرهنگی برای کودکان، جلو‌های از همبستگی و عشق به ساحت اهلبیت (ع) است..

عکس:امیرعلی صادقلو