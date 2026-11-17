باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - میثم بابایی فارسانی هنرمند خوش‌ذوق استان چهارمحال و بختیاری، با نگاهی متفاوت، جادوی پاییزیِ منطقه ده چشمه فارسان را در قاب دوربین ثبت کرده است.

در این تصاویر، تغییر رنگ برگ‌ها و تضاد نور خورشید با بافت طبیعت پاییزی، به خوبی نمایان است. این آثار نه تنها زیبایی‌های بصری این منطقه گردشگری را به نمایش می‌گذارند، بلکه توانایی هنرمند را در شکار لحظات گذرا و تبدیل طبیعت به یک اثر هنری ماندگار نشان می‌دهند.

این هنرمند در این مجموعه، با دقت در جزئیات، توانسته است روح پاییزی ده چشمه را در کادر بگنجاند. این آثار، پیوندی میان هنر عکاسی و شکوه طبیعت استان ایجاد کرده‌اند که تماشای هر قطعه از آن، سفری است به دل طبیعت بکر فارسان.

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