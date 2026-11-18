باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- در روزهای اخیر، انتشار اخبار و روایت‌های گوناگون در خصوص حاشیه‌های پیرامون یک دانش‌آموز ۱۶ ساله(سوگند صیادی) در کرمانشاه، واکنش‌های متفاوتی را در فضای رسانه‌ای به همراه داشته است. با توجه به وجود ابعاد مختلف و روایت‌های گوناگون درباره این رخداد، بررسی دقیق جوانب امر و جلوگیری از ایجاد تنش‌های رسانه‌ای به یکی از دغدغه‌های مسئولان و ناظران آموزشی تبدیل شده است.

در همین راستا، برای بررسی مواضع رسمی وزارت آموزش و پرورش پیرامون نحوه مدیریت مسائل انضباطی، صیانت از جایگاه معلم و دانش‌آموز و چگونگی برخورد با تخلفات احتمالی، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت‌وگویی با سخنگوی این وزارتخانه انجام داده است.

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بر ضرورت برخورد قانونی و مستند با تخلفات اداری در بدنه آموزش و پرورش و اهمیت حفظ توازن میان جایگاه معلم و دانش‌آموز تأکید کرد.

فرهادی با اشاره به چالش‌های موجود در مدارس، افزود: حدود ۱ میلیون معلم در مدارس سراسر کشور مشغول به کار هستند. باید مراقب باشیم که با مدیریت بحران یا برخوردهای ناخواسته، نوعی دوگانگی میان معلم و دانش‌آموز ایجاد نشود.

وی ادامه داد: هدف ما حفظ نظم آموزشی است و نباید اجازه داد تنش‌های اجتماعی یا رفتاری منجر به ایجاد شکاف در این رابطه شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره برخورد با مدیران متخلف و مسائل اجرایی مدارس، تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی، ترک فعل یا تخلف اداری از سوی مدیران یا کارکنان، مطابق با قانون و از طریق هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، برخورد خواهد شد. فرآیند رسیدگی به این موارد کاملاً مستند است و به فرد فرصت دفاع داده می‌شود. همچنین، نتایج این هیئت‌ها در صورت نیاز از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است.

وی همچنین در خصوص تامین امکانات و مدیریت مدارس در زمان نبود مدیر، ادامه داد: در صورت عدم حضور مدیر در مدرسه، معاون مدرسه مسئولیت امور را بر عهده می‌گیرد تا فرآیند آموزش مختل نشود.

فرهادی اظهار کرد: در سال جاری، با اجرای آزمون صلاحیت، روند انتخاب مدیران از حالت انتصابی به حالت شایسته‌سالار تغییر یافته است؛ به‌طوری که به‌طور میانگین برای هر جایگاه مدیریتی، حداقل سه کاندیدای واجد شرایط در آزمون شرکت کرده‌اند.

براساس گزارش‌ها، تحقیقات قضایی در پرونده مربوط به دانش‌آموز کرمانشاهی همچنان ادامه دارد، به نظر می‌رسد مدیریت دستگاه‌های آموزشی بر حفظ نظم در مدارس و صیانت از حقوق و جایگاه همزمان معلمان و دانش‌آموزان تمرکز ویژه‌ای دارد تا از بروز هرگونه سوءتفاهم یا تنش‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی جلوگیری شود.