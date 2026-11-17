باشگاه خبرنگاران جوان -سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم گفت:در پی وقوع چندین فقره سرقت تجهیزات و سیم و کابل از اماکن دولتی و خصوصی، از جمله ۲۰فقره سرقت از ایستگاه‌های TBS شرکت گاز در فصل سرما که موجب خسارات مالی شدید به بیت المال شده بود، موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود:در این راستا با بررسی جغرافیای جرم و انجام اقدامات تخصصی مشخص شد باندی ۸ نفره از اتباع کشور‌های همسایه، همچنین سارقان سابقه دار بومی در سرقت‌های مذکور نقش دارند.

میرحیدری گفت: با گسترش اقدامات، هویت تمامی سارقان و مالخران شناسایی و پس از هماهنگی با دادستان محترم استان، در عملیات‌هایی هماهنگ تمامی اعضای باند پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت توسط ۳تیم عملیاتی دستگیر شدند.

وی افزود:متهمان تاکنون به بیش از ۱۰۰فقره سرقت در استان اعتراف کرده‌اند، این افراد با استفاده از دیلم و تخریب قفل وارد اماکن شده و سپس اقدام به سرقت اموالی از جمله کابل برق و سیم و ابزار کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان گفت:در بازرسی از مخفیگاه یکی از مالخران دستگیر شده، اموال سرقتی از جمله ۳۷ عدد قاب کنتور اداره برق و سیم و کابل و دریل و ... کشف شد، این ۸ متهم، از ۳ تا ۱۶ فقره سابقه کیفری دارند.