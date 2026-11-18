باشگاه خبرنگاران جوان - هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع، ماشین‌آلات کشاورزی، باغبانی، نهاده‌ها، تجهیزات گلخانه‌ای و سامانه‌های آبیاری با عنوان AGRO WISEL 2026 از امروز سه‌شنبه ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با میزبانی فعالان و تولیدکنندگان کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی واقع در پارک جنگلی ارومیه آغاز به کار کرد.

محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح این رویداد با اشاره به حضور بیش از ۹۵ شرکت داخلی از ۱۵ استان کشور به همراه نمایندگان خارجی، اظهار کرد: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای ارائه دستاوردهای نوین، کاهش هزینه‌های تولید و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در بخش کشاورزی است.

وی با تأکید بر اینکه برای رسیدن به نقطه ایده‌آل در کشاورزی همچنان نیازمند تلاش مضاعف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه هستیم، افزود: حفظ و توسعه بازار، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و بهره‌برداران و همچنین معرفی راهکارهای دانش‌بنیان برای صیانت از منابع آب و خاک از اصلی‌ترین محورهای این نمایشگاه به شمار می‌رود.

شرکت‌کنندگان در این دوره از نمایشگاه آخرین دستاوردهای خود را در حوزه‌های ماشین‌آلات و ادوات نوین کشاورزی، فناوری‌های گلخانه‌ای، تجهیزات آبرسانی و نهاده‌های تخصصی از استان‌هایی نظیر آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس و سایر استان‌های کشور به نمایش گذاشته‌اند.

گفتنی است این نمایشگاه طی تاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ آبان‌ماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای متخصصان، کشاورزان، تولیدکنندگان و علاقه‌مندان به حوزه کشاورزی پایدار خواهد بود.