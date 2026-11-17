باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ال‌بریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در نشست خبری در بروکسل گفت واشنگتن از توانایی اوکراین برای انجام حملات میان‌برد به عمق خاک روسیه حمایت می‌کند.

کولبی درباره تصمیم آمریکا در خصوص دسترسی اوکراین به سامانه «استار‌شیلد» گفت موضع واشنگتن بر حمایت از توانایی دفاعی اوکراین و انجام حملات میان‌برد متمرکز است و اقداماتی نیز در راستای این سیاست انجام می‌دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز شنبه اعلام کرد نیرو‌های مسلح این کشور برای پنجمین روز متوالی از دسترسی به استار‌شیلد، نسخه نظامی سامانه استارلینک، محروم شده‌اند.

مقام‌های اوکراینی نیز در ماه اکتبر از محدودیت‌های اعمال‌شده بر عملکرد این سامانه ابراز نارضایتی کرده بودند.

منبع: خبرگزاری تاس