باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مراسم تشییع پیکر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی از خیابان ۱۹ دی قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور حوزویان و اقشار مختلف مردم آغاز شد.

در طول مسیر تشییع، مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی در سوگ ارتحال این مرجع عالیقدر به عزاداری پرداختند.

آیت‌الله العظمی وحید خراسانی سحرگاه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ پس از سال ها مجاهدت علمی و تربیت شاگردان فراوان در حوزه‌های علمیه دارفانی را وداع گفت.

ادای دین مردم قم به آیت‌الله وحید خراسانی

ورود پیکر پاک آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی (ره) به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام

نماز بر پیکر آیت‌الله وحید خراسانی توسط آیت‌الله کفایی اقامه شد

پس از برگزاری مراسم تشییع باشکوه و کم‌سابقه پیکر مطهر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی از خیابان ۱۹ دی به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، پیکر این مرجع عالیقدر با ورود به حرم مطهر، گرد مضجع شریف بانوی کرامت طواف داده شد.

پس از طواف پیکر مطهر این فقیه برجسته شیعه، آیت‌الله کفایی بر پیکر ایشان نماز اقامه کرد و جمعیت گسترده عزاداران در این آیین حضور داشتند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی پس از اقامه نماز به مشهد مقدس منتقل می‌شود تا فردا پس از برگزاری مراسم تشییع، در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) به خاک سپرده شود.