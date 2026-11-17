باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - هوای سرد پاییز است، اما درون سالن، گرمای حضور خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان جهاد و مقاومت و جوانانی که نسل به نسل راه ایثار را مشق می‌کنند، فضایی معنوی و پرشور آفریده است.

این‌جا، نام «لشکر ۲۲ بیت‌المقدس» گره خورده با امنیت و اقتدار؛ لشگری که ردپای حماسه‌آفرینی‌اش از روزهای سخت دفاع مقدس در دهه‌ ۶۰ تا مرزهای جغرافیایی و امنیتی امروز امتداد دارد.

حال و هوای مراسم، تلفیقی از دل‌تنگی و افتخار است. تصاویر نورانی شهدای گلگون‌کفن این لشکر مقتدر، دور تا دور سالن را پوشانده است؛ شهدایی که روزی در خاکریزهای غرب کشور در برابر تجاوز عراقی‌ها ایستادند و امروز نیز در ادامه راه، در تداوم مبارزات سخت و روبرو با توطئه‌های مکرر نظام سلطه و دشمن آمریکایی - صهیونی در قالب حوادث ناخواسته و تقابل‌های امنیتی موسوم به «جنگ تحمیلی دوم و سوم»، خونی تازه در رگ‌های این مرز و بوم جاری ساختند.

سخنرانان و حاضران در این اجلاسیه بر این نکته تأکید کردند که لباس رزم در لشکر ۲۲ بیت‌المقدس، تاریخ انقضا ندارد؛ چه در روزهای دفاع مقدس که خاک کردستان شاهد حماسه‌آفرینی فرزندان روح‌الله بود و چه در سال‌های اخیر و تقابل با جنگ‌های ترکیبی و تحمیلی جدید که همچنان جوانان این خطه در راه دفاع از امنیت پایدار انقلاب اسلامی سینه خود را سپر کرده و به درجه رفیع شهادت نائل می‌آیند.

صدای رجز در فضای سالن طنین‌انداز است، " باید برخاست" و پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران در دست جوانانی و نوجوانانی موج می‌زند که اگرچه جنگ تحمیلی اول را ندیده‌اند، اما با همان شور و بصیرت، ادامه‌دهنده راه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس‌اند تا ثابت کنند کردستان همچنان قلعه‌ی استوار مقاومت و وفاداری است.