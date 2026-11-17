باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

سومین شناور متخلف که در مسیری غیرمجاز در تنگه هرمز در حال تردد بود، ساعتی پیش (۲۱.۴۵) بر اثر برخورد با مین دریایی منفجر شد.

این نفتکش در نزدیکی سواحل جزیره غنم همچنان در آتش می‌سوزد و شعله‌های گسترده ناشی از انفجار و آتش‌سوزی آن، ساحل این جزیره را روشن کرده است.

این سومین شناور متخلفی است که طی امروز طعمه مین‌های دریایی شده است؛ رخدادی که بار دیگر پیامد‌های اعتماد به ادعا‌های ارتش متجاوز آمریکا در تنگه هرمز را آشکار می‌سازد. آتش این انفجارها، نه‌تنها نفتکش‌های متخلف، بلکه اعتبار وعده‌های ارتش آمریکا را نیز در کام خود فرو می‌برد و غافلانی را که همچنان به این وعده‌ها دل بسته‌اند، با واقعیت‌های تلخ آن روبه‌رو می‌سازد.

نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد: شمار برخورد شناور‌ها با مین‌های دریایی طی دو هفته اخیر بی‌سابقه بوده است. هر انفجار در این منطقه، سندی دیگر بر نادرستی ادعای ارتش آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز و هشداری جدی به صاحبان نفتکش‌های متخلفی است که با اعتماد به اظهارات مقامات آمریکایی، همچنان خطرات تردد در این منطقه را نادیده می‌گیرند و از حوادث پیشین عبرت نمی‌گیرند.