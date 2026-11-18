باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین اله نور کریمی‌تبار روز سه‌شنبه در آیین گرامی‌داشت جان‌باختگان واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت پالایش گاز و گاز مایع (NGL) دهلران، با اشاره به پیگیری‌های پیوسته مسئولان اجرایی و استاندار ایلام برای روشن شدن ابعاد این حادثه، از توجه ویژه دولت به این موضوع خبر داد.

وی با تبیین مفهوم امتحان‌های الهی، این مصیبت را آزمونی برای بازماندگان دانست و اظهار کرد: پذیرش تقدیر و تکیه بر خداوند در هنگام بروز سختی‌ها، عامل اصلی آرامش قلبی و تاب‌آوری انسان‌ها است.

نماینده ولی‌فقیه در استان، ثبات اقتصادی و تامین معیشت مردم را در افزایش آرامش جامعه موثر خواند و افزود: کوشش برای کسب روزی حلال و برخورداری از معیشت پایدار، از آموزه‌های دینی برای حفظ کرامت انسانی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

امام‌جمعه ایلام در ادامه با انتقاد از کوشش‌های رسانه‌های بیگانه برای القای ناامیدی در جامعه، یادآور شد: برخی رسانه‌ها با هدف ضربه زدن به امنیت و آرامش روانی مردم، به دنبال ایجاد یاس هستند و از این رو، هوشیاری در برابر شایعه‌ها برای حفظ وحدت ضروری است.

شامگاه شنبه ۲۳ آبان، اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت پالایش گاز و گاز مایع (NGL) دهلران در مسیر دشت‌عباس به مورموری و در محدوده «سه‌گر» دچار واژگونی شد.

در این حادثه تلخ، ۱۳ نفر از سرنشینان جان باختند و ۱۷ نفر دیگر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی شهرستان‌های همجوار و مرکز استان منتقل شدند.

به دنبال این رخداد، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور در تماس‌های جداگانه، دستور‌های لازم را برای بسیج همه امکانات درمانی و امدادی صادر کردند.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار ایلام نیز با صدور پیامی مشترک، یک روز عزای عمومی در سراسر استان و دو روز در شهرستان آبدانان اعلام کردند.

طرح پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ دهلران از طرح‌های کلان حوزه انرژی در جنوب استان ایلام است که نیرو‌های بومی و فنی بسیاری در آن مشغول به کار هستند.

رفت‌وآمد کارکنان این مجموعه به دلیل کوهستانی بودن و پیچ‌های تند راه‌های جنوب ایلام، نیازمند رعایت دقیق اصول ایمنی و توجه ویژه رانندگان است.

منبع: ایرنا