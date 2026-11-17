باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری پس از بازی مقابل عراق و قهرمانی در تورنمنت بین‌المللی بصره اظهار داشت: تورنمنت بسیار خوبی بود با این که تجربه اول میزبان بود، اما امیدوارم در سالیان بعد با کیفیت بهتری برگزار شود. در بازی‌ای که جلوی تیم میزبان و تماشاگران بسیار خیلی زود گل بخوریم و موقعیت‌های ما گل نشود، باید می‌باختیم ولی در آمار از هر نظر سر بودیم.

وی افزود: از نظر موقعیت، شوت و ... سرتر بودیم و جوان‌های ما خیلی خوب کار کردند، اما از باتجربه‌تر‌ها انتظار بیشتری داریم. این بازی‌ها برای بازیکنان جوان تجربه خیلی خوبی بود؛ برخی بازیکنان ما نخستین بازی ملی یا نخستین بازی مقابل این جمعیت را تجربه کردند ولی عملکرد خیلی خوبی داشتند.

سرمربی تیم ملی در ادامه عنوان داشت: به نظرم این بازی‌ها به ما کمک زیادی کرد؛ مملکت در شرایط خاصی قرار دارد و حدود ۵۰۰ روز در کشورمان بازی نکرده‌ایم. از این بازی‌ها و بازی در استادیوم پر و مقابل تیمی که به ما فشار بیاورد، استقبال می‌کنیم تا نقاط ضعف و قوت در شرایط سخت مشخص شود. به مربی و مردم عراق بابت این تیم خوب تبریک می‌گویم؛ آنها هم جوان‌گرایی می‌کنند و آینده خوبی خواهند داشت.

قلعه‌نویی درباره تداوم بازی‌های تدارکاتی اذعان داشت: این بازی‌ها با این فشار و تماشاگران به ما کمک می‌کند. عراق تیم قدرتمند و خوبی است ولی ما امید گل ۳ داشتیم، نزدیک ۶۰۰ پاس دادیم و ۶۰ درصد مالکیت داشتیم. خیلی زود گل خوردیم ولی به بازی برگشتیم و توانستیم با این جوان‌تر‌ها کار بزرگی انجام بدهیم. چنین تیم‌هایی که می‌خواهند جوان‌تر شوند، باید بازیکنان باتجربه کمک کنند.

وی تاکید کرد: خیلی به بازیکنان گفتیم عراقی‌ها بازی مستقیم انجام می‌دهند و ۱۵ دقیقه اول خیلی مهم است، اما گل خوردیم. از این بازی درس‌های بزرگی گرفتیم. یقینا هر چه با تیم‌های قوی‌تر بازی کنیم، دستاورد‌های بهتری خواهیم داشت حتی اگر نتیجه را واگذار کنیم. نیاز به بازی با تیم‌های قوی‌تری داریم تا نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنیم.

سرمربی تیم ملی با اشاره جوان‌گرایی‌اش در این مسابقات، گفت: راه جوان‌گرایی را شروع کردیم و ادامه می‌دهیم. از مسئولان فدراسیون می‌خواهم بازی با تیم‌های بزرگ را فراهم کنند. از بازیکنان جوان راضی بودیم و توقع داریم باتجربه‌تر‌ها در این بازی‌ها تیم را بهتر رهبری کنند. وقتی به آمار نگاه کنیم، آمار بسیار خوبی داشتیم و در همه‌چیز با اختلاف بالاتر بودیم و یکی از بازی‌های خوب را انجام دادیم.

قلعه‌نویی عنوان کرد: وقتی ما تغییرات داریم، هزینه هم باید بدهیم ولی در این بازی از بازی با فلسطین هم بهتر بودیم. می‌توانستیم گل‌های زیادی بزنیم و از نظر تاکتیکی شرایط خوبی داشتیم. همه‌جوره ایجاد موقعیت کردیم و دست آخر روی ارسال به گل رسیدیم. می‌توانستیم با اختلاف ۲ یا ۳ گل بازی را ببریم.