باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر صمیمی روز چهارشنبه افزود: با توجه به شیوع ویروس آنفلوآنزا و به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان، تمامی مدارس ابتدایی (دولتی و غیردولتی) در مناطق شهری و روستایی، همچنین مراکز پیش‌دبستانی و مهد‌های کودک شهرستان بوکان، روز چهارشنبه ۲۷ آبان تعطیل بوده و آموزش به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر‌های مجازی ادامه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: این تصمیم برای قطع زنجیره بیماری در مدارس این شهرستان با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، خدماتی درمانی و بهداشتی، فرمانداری بوکان و معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با توجه به محدود بودن ظرفیت بخش پذیرش کودکان بیمارستان بوکان و اهمیت سلامت دانش آموزان و جلوگیری از ابتلای سایر دانش آموزان این اقدام انجام شد.

صمیمی گفت: مدارس تمامی شهرستان‌های استان دایر بوده و روند آموزش استمرار دارد.

بوکان دارای حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دانش آموز بوده و از شهر‌های جنوبی استان و در همجواری استان کردستان است.