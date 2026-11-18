باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات لیگ بیست و ششم لیگ برتر فوتبال هنوز به نیمه راه خود نرسیده، اما تاکنون ۹ مربی در ۱۲ هفته از قطار لیگ خارج شدند و این آمار نشان می‌دهد که در فوتبال ایران هنوز فاصله زیادی میان برنامه ریزی بلند مدت و صبر مدیران باشگاه‌ها وجود دارد.

همچنین سوت آغاز لیگ ۱۸ تیمی هنوز زده نشده بود که چند تیم از جمله تراکتور، پیکان و صنعت نفت آبادان تصمیم گرفتند که سرمربیان خود را تغییر بدهند. تراکتور پس از پایان همکاری با محمد ربیعی، جواد نکونام را به عنوان سرمربی جدید تیم خود برگزید. سعید دقیقی هم از هدایت پیکان کنار رفت و ساکت الهامی سرمربی خودروسازان شد. صنعت نفت آبادان هم محمد نوری را به عنوان سرمربی تیم خود انتخاب کرد، اما این همکاری در میانه فصل ادامه پیدا نکرد و نوری جای خود را به سیروس پور موسوی داد.

علاوه بر این چرخه تکراری انتخاب مربیان نیز به یکی از معضلات فوتبال ایران تبدیل شده است. باشگاه‌ها در شرایط بحرانی معمولا به سراغ گزینه‌هایی می‌روند که پیش‌تر تجربه حضور در لیگ برتر را داشته‌اند؛ بنابراین تغییر سرمربی همیشه به معنای تغییر نگرش و ایجاد تحول فنی نیست. مثلا سعید دقیقی پس از پایان همکاری با پیکان هدایت نساجی را برعهده گرفت و محمد ربیعی هم پس از جدایی از تراکتور به ذوب آهن رفت. همچنین مجتبی حسینی از نساجی جدا شد و هدایت مس شهربابک را برعهده گرفت.

همچنین رسول خطیبی از هدایت فجرشهید سپاسی کنار رفت و مهدی رجب زاده جایگزینش شد. ذوب آهن نیز پس از جدایی عبدالله ویسی، محمد ربیعی را به عنوان سرمربی تیم خود انتخاب کرد. قاسم شهبا هم از مس شهر بابک رفت و مجتبی حسینی جایگزینش شد.

به هر حال علل تغییرات مداوم و نیمکت لرزان مربیان را از مجید جلالی کارشناس فوتبال جویا شدیم که از نظر خواهیم گذراند.

۳ عامل باعث ایجاد تغییرات مربیان لیگ برتر فوتبال است

مجید جلالی کارشناس فوتبال درباره اینکه تغییر ۱۰ سرمربی در ۱۱ هفته لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، اظهارکرد: ۳ عامل دلیلی بر این تغییرات می‌تواند باشد. اینکه در لیگ ۱۸ تیمی ۴ تیم سقوط می‌کند و شاید حدود ۱۰ تیم نگرانی سقوط را دارندو اغلب این جابه جایی‌ها در این تیم ها دارد انجام می‌شود.

فضای واسطه گری هم در جابه جایی مربیان تاثیر گذار است

او افزود: دلیل دوم این است که انتخاب مربیان در شروع فصل شاید شتاب زده بوده و با مطالعه انجام نشده است، که شما در مدت زمان کوتاهی بعد از ۷ تا ۱۰ بازی یک دفعه تصمیم به تغییر سرمربی می‌گیرید. دلیل سوم می‌تواند آن مقدار فضای واسطه گری در لیگ باشد و این خودش می‌تواند تاثیرگذار باشد. واسطه‌ها منافع زیادی برای جابه جایی مربیان دارند و این جابه جایی‌ها منافع آنها را تامین می‌کند. قطعا دلایل دیگری هم دارد، اما من فکر می‌کنم مهمترین عامل جابه جایی مربیان این ۳ مورد باشد.

مدیران نتیجه گرا تصمیمات اشتباه می گیرند

جلالی درباره اینکه نتیجه گرایی مدیران ما هم در تغییرات مربیان نقش دارند، گفت: وقتی لیگ ۱۸ تیمی است و ۴ تیم سقوط می‌کند و ۱۰ تیم خودشان را در معرض سقوط می‌بینند و نگران سقوط هستند، همین موضوع نتیجه گرایی را نشان می‌دهد. این ۱۰ تیم احساس می‌کنند که دیگر فرصت ندارند. شما می‌بینید که تغییرات در برخی از تیم‌ها اوضاع را بدتر کرده و این به خاطر تصمیمات شتاب زده است. مدیران این تیم‌ها بیش از حد نتیجه گرا هستند و به خاطر همین تصمیمات شتاب زده می‌گیرند.

چرخه جابه جایی مربیان به فضای واسطه گری برمی گردد

کارشناس فوتبال درباره اینکه مربی جدیدی وارد عرصه فوتبال ما نمی‌شود و همان مربیان قبلی در تیم‌های خود جابه جا می‌شوند، گفت: این بیشتر به فضای واسطه گری برمی گردد و واسطه گران در لیست‌های خودشان مربیانی دارند و یک عده از مربیان را به لیگ برتر و تعدادی از مربیان را به لیگ دسته یک می‌برند.

نقش واسطه ها در تغییرات زیاد مربیان موثر است

جلالی درباره اینکه نقش دلالان را در تغییرات زیاد مربیان زیاد می‌داند، گفت: بله، من نقش واسطه‌ها را در تغییرات زیاد مربیان زیاد می‌بینم. واسطه گری در فوتبال موضوع منفی نیست و این چیزی هست که در تمام دنیا پذیرفته شده است. به هر حال واسطه‌ها خودشان ذینفعان فوتبال هستند و اگر اینها به کار خودشان که همانا واسطه گری هست بپردازند به همان محدوده عملیاتی خود قانع باشند در آن صورت می‌شود آنها را پذیرفت و حتی کارشان می‌تواند به پیشرفت فوتبال هم کمک کند، اما موضوع این است که واسطه گران در کشورمان اصلا به حدود اختیارات خود قانع نیستند و آنها اقداماتی انجام می‌دهند تا به منافع بالاتری برسند و این‌ها هست که فضای فوتبال را خراب می‌کند و باعث عقب رفت فوتبال ما شده است.

واسطه ها در آوردن مربیان خارجی نقش دارند

کارشناس فوتبال درباره اینکه نبود مربیان خارجی حس رقابت را در میان مربیان داخلی ما کم کرده است و این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید، بیان کرد: مربی خارجی فصل گذشته هم در لیگ داشتیم، اما این موضوع نمی‌تواند پارامتری بر وضعیت موجود باشد. چندین سال هست که مربیان خارجی در لیگ هستند و واسطه‌ها در آوردن آنها نقش بسزایی داشتندو باشگاه‌های ما چقدر از این موضوع لطمات جبران ناپذیری خوردند و خسارت زیادی به فوتبال وارد شده است. به نظرم این موضوع نمی‌تواند یک پارامتر تاثیرگذار در وضعیت مربیان ایرانی بگذاریم که با توجه به اینکه این مربیان در لیگ نیستند این اتفاقات دارد می‌افتد.

مربیان جوان ایرانی باید به روز شوند

جلالی درباره اینکه کدامیک از مربیانی که در لیگ برتر فوتبال هستند تا الان موفق‌تر بودند، گفت: خوشبختانه مربیان جوان زیادی داریم که آنها باعث امیدواری شدند. ضمن اینکه من فکر می‌کنم نقش فدراسیون فوتبال خیلی مهم است که این مربیان جوانی که الان دارند شایستگی خود را نشان می‌دهند، آنها را بهینه کنند و به حال خود رها نکنند. این مربیان نیاز دارند که به روزتر شوند و در علوم مختلف پیشرفت کنند و کمیته آموزش در این زمینه مسئولیت دارد.

مربیان جوان خودشان را اثبات کردند

او خاطر نشان کرد: شما می‌بینید که مربیانی مثل سهراب بختیاری زاده، مهدی تارتار، جواد نکونام، پیروز قربانی، سعید دقیقی، سعید اخباری، مازیار زارع، مهدی رحمتی، حمید مطهری، وحید رضایی و محرم نویدکیا واقعا باکیفیت هستند و خودشان را اثبات کردند که مربیان خوبی هستند. منتهی دانش این مربیان باید کامل‌تر شود و مسئولیتش برعهده فدراسیون فوتبال است. به نظرم این مربیان جوانی که دارند در لیگ کار می‌کنند در آینده می‌توانند مربیان بزرگی شوند.

جلالی تصریح کرد: شما ببینید که قاسم شهبا واقعا در تیم مس شهر بابک کار بزرگی کرد و الان ما نباید او را مربی شکست خورده بدانیم. مسلما اگر حمایت‌های بیشتری از لحاظ فنی به شهبا می‌شد در نهایت او می‌توانست خودش را بیشتر اثبات کند، چون من می‌دانم که او قابلیت‌ها را دارد. به نظرم این مربیان جوان شایسته توجه بیشتر هستند. من اتفاق امسال را خیلی مثبت می‌دانم، اما این مربیان جوان باید تحت مراقبت قرار بگیرند و در جهت تکامل این مربیان باید سرمایه گذاری، نظارت و ارزشیابی صورت بگیرد.