باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن حسینی، بازیکن سابق تراکتور در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی این تیم برابر تیم نفتچی ازبکستان در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: به نظرم جواد نکونام با توجه به ابزاری که دارد پیش می‌رود. البته این همه حجم انتقادات از نکونام منصفانه نیست. شما نگاه کنید یک بازی را راحت سفر کردند و بازی بعدی ۱۷، ۱۸ ساعت مسیر رسیدن به عمان را طی کردند. مثلا با یک پرواز می‌توانستند از تبریز به عمان بروند، اما این مسیر با چند پرواز صورت گرفت.

برچسب زدن به نکونام درست نیست

او افزود: به هر حال طولانی بودن سفر به عمان در نتیجه تراکتور در لیگ نخبگان تاثیر می‌گذارد. البته من معتقدم که بازیکن نباید خودش را در امور تیم خودش را دخالت بدهد و سرپرست، مدیر اجرایی و سرمربی باید حاشیه‌ها را مدیریت کنند و بازیکن باید فکر و ذکر خود را در فعالیت فنی خود بگذارد و وظایفی که به او محول شده است. این برچسبی که به نکونام می‌زنند که فقط دفاعی بازی می‌کند و فقط تیمش را به زمین مسابقه می‌فرستد تا براساس اتفاقات نتیجه بگیرد این طور نیست.

لیگ نخبگان آسیا مسابقه معمولی نیست

حسینی گفت: لیگ نخبگان آسیا، مسابقه معمولی نیست و اگر این طور بود از لیگ قهرمانان جدایش نمی‌کردند. کمترین بازیکن تیم‌های آسیایی برابر بودجه یک باشگاه ایرانی هست و جنگ نابرابری است، اما ما خودمان توقع را بالا بردیم. تراکتوری که آخرین قهرمانی لیگ برتر فوتبال را به دست آورده است. آن قدر وضعیت فوتبال ما گل و بلبل است که فدراسیون فوتبال هم گردن نمی‌گیرد که جام قهرمانی فصل گذشته را به چه تیمی بدهد که دعوا نشود.



بازیکن سابق تراکتور بیان کرد: زنوزی همیشه می‌خواهد که بهترین شرایط را برای تراکتور فراهم کند، انتظارات را بالا برده و انتقادات هم زیادشده است. نکونام هم می‌گوید من بازیکن ندارم و به تازگی هاشم زاده به ترکیب تراکتور برگشته است.

نکونام اعتراض به تعویض را درون خانوادگی می داند

او درباره اینکه شهریار مغانلو و هلالوویچ نسبت به تعویضشان اعتراض کردند، گفت: اتفاقا من اعتراض نمی‌دانم، چون آن ۲ بازیکن هم در جایگاه خودشان می خواهند به تیم تراکتور کمک کنند. البته آنها باید بدانند که در جایگاه مربی نیستند. واکنش بازیکنان تراکتور نسبت به تعویض را جواد نکونام هم در زمان بازیگری اش با این اتفاق رو‌به‌رو شده است، اما با توجه به اینکه نکونام مربی فنی و باتجربه‌ای است این اعتراض را درون خانوادگی می‌داند. واکنش هلالوویچ و مغانلو به تعویض این بود که چرا ما را در بازی نگه نداشتید تا نتیجه را تغییر بدهیم. به هر حال هیچ کس در آن لحظه جای سرمربی نیست و سرمربی می‌خواهد بهترین حالت را برای تیمش داشته باشد. البته با تعویض‌های صورت گرفته جبران شد و با وجود ۱۰ نفره شدن توانستیم مساوی کنیم.

دوست دارم تراکتور مثل زمان مربیگری اسکوچیچ بازی کند

حسینی تصریح کرد: من به این موضوع انتقاد داشتم که چرا وقتی نکونام بازیکنی مثل مسعود زائر کاظمینی در اختیار دارد چرا حداقل به عنوان یکی از تعوض‌های هجومی اش استفاده نمی‌کند؟ وقتی این بازیکن به زمین مسابقه آمد جواب نکونام هم با گلزنی داد که اگر من را در زمین مسابقه بگذاری می‌توانم به تیم تراکتور کمک کنم. بازیکن در هر حالت باید احترام سرمربی خود را داشته باشد و اعتراضی نکند. من دوست دارم تراکتور مثل زمان مربیگری اسکوچیچ هجومی بازی کند و همیشه بوی گل بدهد.

مافیا در داخل باشگاه تراکتور هست

او درباره اینکه احتمال بازگشت اسکوچیچ به تراکتور وجود دارد، گفت: یک مافیایی هم در داخل باشگاه تراکتور هست و هر کسی هم جرات آوردن اسم طرف را ندارد. کدام آدم عاقلی هست که تیم را بسازد، قهرمان کند و دوباره شاکله و اسکلت را حفظ کند و در اینجا حتما دست افرادی کوتاه شده بود که اسکوچیچ را از سرمربیگری تراکتور برداشتند. تنها این مسائل را در ایران می‌بینید که در یک جا همه چیز روتین و در نظم قرار دارد، اما سرمربی را عوض می‌کنند و فرد دیگری جایگزینش می‌کنند. البته روی سخن من جواد نکونام نیست.

نکونام در صورت عدم جواب به انتقادات به درب خروج نزدیک می شود

حسینی خاطر نشان کرد: نکونام به جای مربی آمده است که تیمش هجومی بازی می‌کرده و برد‌های پرگلی در داخل و خارج از خانه داشته است و هوادار هنوز به دنبال همان نتیجه است و به خاطر همین هم این همه انتقاد می‌کند. اگر نکونام نتواند جواب انتقاد هوادار را بدهد درب خروجی باشگاه تراکتور را به این مربی نشان می‌دهند، چون این طبیعت مربیگری است. هوادار فقط ۳ امتیاز بازی را در لیگ نخبگان و لیگ برتر از تیمش می‌خواهد.

عدم تمرکز را فدراسیون فوتبال بر روی تیم تراکتور گذاشته است

بازیکن سابق تراکتور درباره اینکه نکونام بیان کرده که اولویتش موفقیت در لیگ برتر فوتبال است، گفت: هر مربی دوست دارد در دنیای مربیگری اش حتی بازی0 دوستانه هم ببرد و باید جواد نکونام این جمله را تفسیر کند. من نمی‌دانم نکونام در چه شرایطی بوده که چنین جمله‌ای را بیان کرده است. نکونام تمرکز را بر روی لیگ برترگذاشته است، تا از رقبای بالای جدول عقب نیفتد. همچنین عدم تمرکز را فدراسیون فوتبال بر روی تیم تراکتور گذاشته است، که بازی با ملوان را ۳ برهیچ به نفع انزلی چی‌ها اعلام کرد. این بدان معنی نیست که نکونام گفته باشد که من در لیگ نخبگان تمرکز ندارم.

ترس‌ای اف سی از تیم‌های ایرانی به خاطر میزبانی شان است

او درباره اینکه عدم میزبانی نمایندگان ایران در آسیا در نتایجشان تاثیرگذار است، بیان کرد: تمام ترس‌ای اف سی از تیم‌های ایرانی از طرفداران و میزبانی شان است. آن موقعی که السد قطر و العین به ورزشگاه یادگار امام تبریز می‌آمدند، آنها از هواداران ما فیلم می‌گرفتند و انگار که آنها تماشاگر ندیده بودند. آنها می‌گفتند که اگر ما هم همانند ایرانی‌ها تماشاگر داشته باشید در آن صورت می‌توانستیم یقه تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا را می‌گرفتیم. میزبانی را از ایرانی‌ها گرفتند و به طور کلی دست و پای تیم‌های ایرانی را بستند. ۳۰ الی ۴۰ درصد موفقیت یک تیم به حمایت تماشاگرانش برمی گردد. در کشور‌های دیگر بدتر از ایران اتفاقاتی رخ داد، اما میزبانی را از آن کشور‌ها نگرفتند.

فشار زیادی بر روی پارسا جعفری هست

حسینی درباره اینکه نبود علیرضا بیرانوند در درون دروازه تراکتور در نتایج این تیم تاثیرگذار است، گفت: دروازه بان خوب ۷۰ درصد یک تیم است که خدای شکر ما از این نعمت برخوردار بودیم، اما با توجه به اینکه بیرانوند باید به خدمت سربازی می‌رفت خواه یا ناخواه از ما این فاکتور گرفته شد. از این طرف هم پارسا جعفری این حق را به او بدهید که فشار زیادی بر روی این گلر هست. علیرضا بیرانوند چند سال طول کشید تا در بازی آسیایی گلری کند، اما پارسا جعفری تا چشم خود را باز کرد بعد از چند بازی در لیگ برتر در درون دروازه تراکتور در لیگ نخبگان آسیا قرار گرفت.

جعفری تمرکز لازم در درون دروازه تراکتور ندارد

او ادامه داد: تصور جعفری این است که اولین خرید تراکتور در نیم فصل خرید یک گلر ششدانگ است و این باعث عدم تمرکز جعفری می‌شود. در صورتی که علیرضا بیرانوند چنین تهدیدی پشت سر خودش نداشت و همیشه می‌دانست حتی اگر هم اشتباه کند گلر اول تراکتور است، اما جعفری هم این فاکتور را ندارد و این همه فشار و عدم تمرکز بر رویش است. مگر می‌شود یک گلر ۲ گل در ۲ هفته از فاصله زیاد بخورد، حتما عدم تمرکزی وجود دارد.

صعود تراکتور به مرحله بعدی لیگ نخبگان را سخت می بینم

بازیکن سابق تراکتور درباره اینکه تراکتور می‌تواند به مرحله بعدی لیگ نخبگان آسیا صعود کند، گفت: من حداقل با این نوع ب00 را سخت می‌بینم. هر تیمی قبل از بازی می‌گوید که باید این بازی را ببریم، اما بردن یکسری ابزار، استراتژی، جسارت فنی و تعویض‌های خوب می‌خواهد و سرمربی تیم باید این موارد را به کار ببرد تا ما امیدوار باشیم که به مرحله بعدی لیگ نخبگان برویم. تراکتور فصل گذشته هم به مرحله بعدی لیگ نخبگان آسیا صعود کرد، اما در آن مرحله به غول‌های آسیا خورد و حرفی برای گفتن نداشت. آدم باید وقتی انتظار داشته باشد که ابزار لازم را یک تیم دارد. یک الی ۲ بازی غیرت ایرانی جواب می‌دهد، اما بعد از آن باید منطقی باشیم و احساسات جواب نمی‌دهد.