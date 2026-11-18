باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اعضای تیم ملی فوتبال ایران در حالی با قهرمانی در تورنمنت بصره امروز به کشورمان باز می گردند که وضعیت مصدومیت محمد مهدی زارع بازیکن ملی پوش پرسپولیس مشخص نیست.

زارع، مدافع پرسپولیس، که در جریان حضور در اردوی تیم ملی دچار آسیب‌دیدگی شد، ممکن است دیدار پیش‌روی سرخ‌پوشان مقابل پیکان را از دست بدهد.

طبق برنامه قرار است کادر پزشکی پرسپولیس طی امروز و فردا وضعیت این بازیکن را به‌صورت دقیق بررسی کند تا درباره میزان مصدومیت و امکان همراهی او در بازی با پیکان تصمیم نهایی گرفته شود.

حضور زارع در دیدار مقابل پیکان فعلاً قطعی نیست و باید منتظر نظر نهایی کادر پزشکی پرسپولیس ماند.