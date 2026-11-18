باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن عرض تبریک به پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سراسری و دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵، گفت: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است و پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام از اول آذر ماه به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه نمایند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در مجموع 496 هزار و 806 متقاضی در رشته‌های با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی دوره های آموزشی سال ۱۴۰۵، پذیرفته شده‌اند، افزود: از این تعداد حدود ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان زن و حدود ۴۰ درصد مرد هستند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: برای همه متقاضیانی که انتخاب رشته انجام داده‌اند، کارنامه علمی حاوی رتبهٔ متقاضی در هر یک از کدرشته‌محل‌های انتخابی و رتبه آخرین فرد پذیرفته‌شده در سهمیهٔ مربوط، تا اولویت رشته محل قبولی، حداکثر تا ۱۰ آذر ماه تهیه و در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار داده خواهد شد.

وی درباره نتایج مربوط به رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: نتایج پذیرفته‌شدگان این دانشگاه بجز رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی هم‌زمان از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس https://azmoon.org اعلام می‌شود و متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند، توجه داشته باشند که منحصراً می‌توانند در یکی از کدرشته‌محل‌های قبولی ثبت‌نام نمایند و مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولی نیستند؛ در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

محمدی در پایان تأکید کرد: متقاضیان برای اطلاع از جزئیات و دستورالعمل‌های مربوط به ثبت‌نام، اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام نتایج نهایی آزمون های سراسری و دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ را با دقت مطالعه کنند.

منبع: سازمان سنجش