باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

بامداد امروز، پهپاد‌های رزمی انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه‌های پدافندی پاتریوت و سکو‌های (لانچرهای) پرتاپ پهپاد و موشک ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی السالم کویت را با پهپاد‌های انهدامی، هدف قرار داد.

پایگاه هوایی علی‌السالم از پایگاه‌های مهم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیرو‌های نظامی به منطقه غرب آسیاست که نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ایفا می‌کند.

ما در دفاع از ایران، در برابر هیچ قدرتی سر خم نمی‌کنیم، بلکه پاسخ ما به هرگونه تهدید و تجاوز، قاطع، کوبنده و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.