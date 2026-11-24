باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - کشور‌های حاشیه خلیج فارس طی دهه‌های گذشته، با تکیه بر همکاری‌های نظامی با آمریکا، میزبانی پایگاه‌ها، استقرار سامانه‌های دفاعی و خرید تسلیحات پیشرفته، تلاش کرده‌اند امنیت خود را در برابر تهدید‌های منطقه‌ای تضمین کنند.

این همکاری‌ها در چارچوب معادلات جنگ سرد و پس از آن، به یکی از پایه‌های اصلی سیاست امنیتی این کشور‌ها تبدیل شد؛ اما تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که حضور نظامی یک قدرت خارجی، لزوماً به معنای دور ماندن کشور میزبان از بحران‌ها نیست.

در شرایطی که رقابت میان ایران و آمریکا همچنان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر امنیت غرب آسیاست، میزبانی از نیرو‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا می‌تواند موقعیت کشور‌های منطقه را پیچیده‌تر کند. این کشور‌ها از یک سو به دنبال حفظ روابط راهبردی با واشنگتن هستند و از سوی دیگر، ناگزیرند پیامد‌های احتمالی تنش میان آمریکا و ایران را در محاسبات امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود در نظر بگیرند.

آسوشیتدپرس در تحلیلی در مورد پاسخ ایران به حمله آمریکا گفت حملات ایران به بیش از ۲۴ پایگاه آمریکا در خاورمیانه، پیش از آنکه هواپیما‌ها و ساختمان‌ها را هدف قرار دهد، بر سامانه‌های هشدار زودهنگام متمرکز بود. این راهکار منجر به خسارت چندین میلیارد دلاری به تجهیزات آمریکا شد.



یافته‌های آسوشیتدپرس نشان می‌دهد که تا ماه اوت، بیش از ۱۱۵ حمله پهپادی یا موشکی که مسئولیت آن‌ها را ایران بر عهده گرفته‌ است منجر به آسیب دیدن یا تخریب سازه‌ها در ۲۶ پایگاه نظامی و دیگر مکان‌های حاوی تجهیزات آمریکایی شده است.

بر اساس این بررسی، ایران در آغاز حملات خود بر آشیانه‌های هواپیما و سامانه‌های تشخیص حملات تمرکز کرد تا مسیر را برای حملات بعدی به انبارها، محل‌های اسکان نیرو‌ها و سایر تأسیسات هموار سازد.

این خسارات موجب تغییرات چشمگیری در وضعیت حضور آمریکا در خاورمیانه شده است به‌طوری که ۲ مقام منطقه‌ای اظهار داشته‌اند که آمریکا بخش بزرگی از دارایی‌ها و تجهیزات خود را از منطقه خلیج فارس خارج کرده است.

پایگاه‌های نظامی؛ مزیت دفاعی یا افزایش آسیب‌پذیری؟

وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، علاوه بر کارکرد دفاعی، پیامد‌های سیاسی و امنیتی متعددی برای کشور‌های میزبان دارد. این پایگاه‌ها بخشی از ساختار عملیاتی آمریکا در غرب آسیا هستند و در حوزه‌هایی همچون پشتیبانی هوایی، فرماندهی، لجستیک، نظارت و هماهنگی نظامی نقش ایفا می‌کنند. با این حال، در شرایط افزایش تنش، همین زیرساخت‌ها می‌توانند حساسیت امنیتی کشور‌های میزبان را افزایش دهند.

کشوری که میزبان نیرو‌های نظامی یک قدرت خارجی است، در زمان بحران با این پرسش مواجه می‌شود که آیا حضور آن نیرو‌ها به تقویت امنیت ملی منجر می‌شود یا ممکن است دامنه تهدید‌ها را به قلمرو خود گسترش دهد؟ پاسخ به این پرسش به نوع بحران، سطح درگیری و تصمیمات سیاسی طرف‌های مختلف بستگی دارد؛ اما نمی‌توان نادیده گرفت که حضور نظامی آمریکا، کشور‌های میزبان را از تحولات مربوط به سیاست واشنگتن جدا نمی‌کند.

در چنین شرایطی، امنیت دیگر صرفاً با تعداد تجهیزات، قرارداد‌های تسلیحاتی یا حضور نیرو‌های خارجی سنجیده نمی‌شود؛ میزان استقلال تصمیم‌گیری، توان مدیریت بحران، روابط سیاسی با همسایگان و امکان جلوگیری از تبدیل شدن خاک کشور به بخشی از تنش‌های بیرونی نیز اهمیت پیدا می‌کند.

این موضوع به‌ویژه برای کشور‌های اقتصادی متکی بر تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، گردشگری و صادرات انرژی اهمیت دارد؛ زیرا بی‌ثباتی امنیتی می‌تواند مستقیماً بر بازارها، زیرساخت‌ها، هزینه بیمه حمل‌ونقل و اعتماد سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

امنیت منطقه‌ای؛ بازنگری در هزینه میزبانی از نیرو‌های خارجی

مسئله اصلی کشور‌های خلیج فارس، لزوماً انتخاب میان ایران و آمریکا نیست، بلکه یافتن الگویی است که امنیت، ثبات اقتصادی و استقلال تصمیم‌گیری آنها را هم‌زمان تأمین کند. وابستگی به ترتیبات نظامی خارجی، در کنار مزایای دفاعی، می‌تواند محدودیت‌هایی در مدیریت بحران ایجاد کند؛ به‌ویژه زمانی که منافع کشور میزبان با اولویت‌های عملیاتی قدرت مستقر در خاک آن کاملاً همسو نباشد.

در تحلیل مؤسسه خاورمیانه در ۱۵ آوریل ۲۰۲۶، درباره پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های خلیج فارس این پرسش مطرح شده که آیا این تأسیسات در شرایط جنگی، علاوه بر نقش بازدارندگی، می‌توانند کشور‌های میزبان را در معرض پیامد‌های ناخواسته درگیری قرار دهند. این تحلیل بر پیچیدگی رابطه امنیتی کشور‌های عربی با واشنگتن و ضرورت بازنگری در محاسبات آینده تأکید دارد.

در این میان، ایران بار‌ها بر ضرورت شکل‌گیری امنیت منطقه‌ای با مشارکت کشور‌های ساحلی خلیج فارس و مخالفت با حضور نیرو‌های خارجی تأکید کرده است. چنین رویکردی زمانی می‌تواند از سطح مواضع سیاسی فراتر برود که با دیپلماسی فعال، اعتمادسازی متقابل، احترام به حاکمیت کشور‌ها و سازوکار‌های عملی همکاری همراه شود.

منافع مشترک کشور‌های منطقه، از امنیت انرژی و تجارت دریایی تا مقابله با بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی، ظرفیت قابل توجهی برای همکاری ایجاد کرده است. به همین دلیل، بازنگری در نقش پایگاه‌های خارجی را نباید صرفاً یک موضوع نظامی دانست؛ این مسئله با آینده روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور‌های منطقه گره خورده است.

جنگ با ایران فقط معظوف به خاورمیانه نیست؛ اثرات این جنگ حتی به اروپا هم کشیده است. هرچه جنگ ایران طولانی‌تر شده، اهمیت دارایی‌ها و امکانات نظامی آمریکا در اروپا بیشتر آشکار شده است؛ امکاناتی که با وجود تنش‌های ایجادشده میان واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی در مراحل اولیه جنگ، برای عملیات نظامی آمریکا بسیار ارزشمند بوده‌اند و البته گاهی نیز در معرض تهدید قرار گرفته‌اند.

عملیات نظامی آمریکا علیه ایران تا حد زیادی به پایگاه‌های نظامی مستقر در اروپا و امکان عبور هواپیما‌های آمریکایی از حریم هوایی کشور‌های متحد وابسته بوده است. همچنین کنگره آمریکا سال گذشته قانونی تصویب کرد که اختیارات وزارت دفاع برای کاهش نیرو‌های نظامی مستقر در اروپا را محدود می‌کند.

بر اساس این قانون، پنتاگون اجازه ندارد شمار نیرو‌های آمریکایی در اروپا را به کمتر از ۷۶ هزار نفر کاهش دهد، پایگاه‌های نظامی خود را واگذار کند یا تجهیزات عمده نظامی را از منطقه خارج سازد؛ مگر آنکه ابتدا با متحدان مشورت کند و ارزیابی‌های دقیقی درباره پیامد‌های امنیتی این اقدامات انجام دهد.

پایگاه‌های آمریکا همچنان بخشی از ساختار امنیتی منطقه هستند، اما جنگ با ایران نشان داده است که حضور نظامی خارجی به‌تنهایی نمی‌تواند همه خطرات را از کشور‌های میزبان دور کند. هرچه تقابل میان واشنگتن و تهران گسترده‌تر شود، پیوند میان تصمیم‌های نظامی آمریکا و هزینه‌های امنیتی و اقتصادی کشور‌های عربی نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در نهایت، پرسش درباره پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس، پرسش از آینده امنیت منطقه است. اگر حضور نظامی خارجی نتواند هزینه‌های بحران را کاهش دهد و در عین حال، احتمال درگیر شدن کشور‌های میزبان در تنش‌های بزرگ را افزایش دهد، طبیعی است که بازنگری در این الگو به یک ضرورت سیاسی تبدیل شود. امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که کشور‌های منطقه به جای اتکا به قدرت‌های بیرونی، برای مدیریت اختلافات و حفاظت از منافع مشترک به ظرفیت‌های یکدیگر تکیه کنند.