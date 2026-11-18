باشگاه خبرنگاران جوان - محور ارتباطی کندوان صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه حوالی ساعت هفت صبح به‌منظور اجرای عملیات تعمیر، بهسازی و ایمن‌سازی محدوده هریجان تا سیاه‌بیشه به روی تردد خودرو‌ها بسته شده بود و حوالی ساعت ۲۴ شب گذشته پس از پایان عملیات بازگشایی شد.

سرهنگ هادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: عبادی محدودیت تردد در این محور با درخواست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران و با هماهنگی پلیس راه، به‌منظور اجرای عملیات عمرانی و ارتقای ایمنی مسیر اعمال شده بود.

وی گفت که این محدودیت از ساعت هفت صبح روز یکشنبه در محدوده حدفاصل هریجان تا سیاه‌بیشه آغاز شد و تردد خودرو‌ها در مسیر رفت و برگشت محور کندوان و محدوده عملیاتی آزادراه تهران - شمال نیز در این بازه زمانی ممنوع بود.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: با پایان عملیات اجرایی و فراهم شدن شرایط لازم برای تردد، مسیر حوالی ساعت ۲۴ دیشب به روی خودرو‌ها بازگشایی شد و امکان تردد در این محور برقرار شد.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت اجرای عملیات ایمن‌سازی در محور‌های کوهستانی، خاطرنشان کرد: انجام این اقدامات با هدف بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای و افزایش ضریب ایمنی تردد کاربران جاده‌ای صورت می‌گیرد.

عبادی از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، با توجه به شرایط جوی و کوهستانی محور کندوان، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

محور کندوان یکی از مسیر‌های مهم ارتباطی مازندران با استان البرز و پایتخت است که به‌ویژه در روز‌های تعطیل و فصل‌های گردشگری با حجم بالای تردد خودرو‌ها مواجه می‌شود.

برابر آمار در محور کندوان و آزاد راه تهران - شمال روزانه دست کم ۵۰ هزار خودرو تردد دارد.