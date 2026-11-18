باشگاه خبرنگاران جوان - پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذر ماه (مسیرهای رفت تا ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی) از امروز چهارشنبه آغاز شد.

پیش فروش بلیت در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.