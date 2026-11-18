باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان رشت استان گیلان در روزهای اخیر با بارش باران شدید همراه شد و این بارش رحمت الهی علاوه بر آبگرفتگی و مسدودی کامل معابر تردد را برای عابران پیاده به ویژه برای کودکان و خردسالان دشوار کرد و موجب آسیب به خودروها شد.

شهروندخبرگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب طی چند روز گذشته با بارش باران در شهرستان رشت استان گیلان برخی از معابر به دلیل عدم وجود آسفالت و نداشتن زیرساخت مناسب برای تخلیه آب باران از معابر دچار آبگرفتگی و مسدودی کامل شدند. چندین بار به شهرداری مراجعه شده ولی توجه‌ای نشده است. این در حالی است این آبگرفتگی برای عابرین پیاده به ویژه برای بانوان و کودکان و کهنسالان سخت و دشوار کرده است. جدا از این، وجود چاله ها، روی وسایل نقلیه از جمله خودرو و موتور سیکلت آسیب رسانده و هر ۳ ماه یکبار قطعات جلوبندی و لاستیک تعویض و تعمیر می‌شوند. لطفا پیگیری کنید تا این مشکل هر چه زودتر برطرف شود.

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