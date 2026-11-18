باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - برت اریکسون، اقتصاددان آمریکایی و مشاور ارزیابی ریسک، از روزنامه «نیویورک‌تایمز» خواست مقاله‌ای را که در ۱۶ نوامبر جاری با عنوان «شاید جنگ، پاسخ معمای قدیمی سدهای ایران باشد که بدون دلیل مشخصی ساخته شدند» منتشر کرده بود، پس بگیرد و با صدور بیانیه‌ای، غیرقانونی بودن هدف قرار دادن زیرساخت‌های آبی ایران را اعلام کند.

اریکسون در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، اریکا سولومون و صنم ماهوزی، دو خبرنگار تهیه‌کننده این مقاله را متهم کرد که تلاش کرده‌اند افکار عمومی را برای پذیرش قرار گرفتن سدها و تاسیسات آبی ایران در دسته «زیرساخت‌های دارای کاربری دوگانه» آماده کنند؛ اقدامی که می‌تواند به آمریکا بهانه‌ای برای توجیه هدف قرار دادن این تاسیسات بر اساس قوانین بین‌المللی بدهد.

وی به اظهارات ماهوزی در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرد که نوشته بود تحقیقات چندماهه آنها به شواهد قطعی مبنی بر نقش برخی پروژه‌های آبی ایران در پشتیبانی از تقویت توان نظامی این کشور دست نیافته است. ماهوزی در عین حال افزوده بود که این موضوع پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که ارزش بررسی دارند.

اریکسون همچنین گفت تقریبا تمامی کارشناسانی که ماهوزی و سولومون در مقاله خود به آنها استناد کرده‌اند، پس از انتشار گزارش، مواضع علنی انتقادی درباره نحوه پرداختن به موضوع و نتیجه‌گیری‌های آن اتخاذ کرده‌اند.

وی افزود به نظر می‌رسد دلیل این مسئله آن باشد که دو خبرنگار، کارشناسان مذکور را از روایت و چارچوبی که مقاله درصدد ترویج آن بوده، به‌درستی مطلع نکرده‌اند.

به گفته اریکسون، چهار کارشناس مورد استناد در این مقاله، شامل نیما شکری، دنی سیتریانوویچ، نیک کوسار و امیر آقاقوچک، به‌طور علنی از چارچوب تحلیلی و نتیجه‌گیری‌های گزارش انتقاد کرده‌اند.

اریکسون تاکید کرد مقاله‌ای که به‌طور ضمنی درصدد آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش جنایات جنگی، بدون ارائه هیچ‌گونه شواهد قطعی است و بلافاصله پس از انتشار با انتقاد کارشناسان مورد استناد خود مواجه می‌شود، نشان‌دهنده فقدان آشکار صداقت و اصول اخلاق حرفه‌ای است.

وی از روزنامه نیویورک‌تایمز و بخش روابط عمومی آن خواست این مقاله را فورا پس بگیرند یا از آن عقب‌نشینی کنند و موضعی در محکومیت نتیجه‌گیری ضمنی آن درباره قرار دادن زیرساخت‌های آبی ایران در زمره زیرساخت‌های دارای کاربری دوگانه اتخاذ کنند.

نیویورک‌تایمز پیش‌تر گزارشی منتشر کرده بود که در آن ادعا شده بود برخی پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در ایران با پشتیبانی از تاسیسات نظامی و تاسیسات موشکی زیرزمینی مرتبط بوده‌اند.

منبع: المیادین