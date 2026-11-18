باشگاه خبرنگاران جوان - تیم مینی‌گلف ایران در مسابقات آزاد قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی تایلند برگزار شد، با کسب چهار عنوان قهرمانی، دو نایب‌قهرمانی و یک مقام سومی عملکرد درخشانی داشت.

این رقابت‌ها از ۲۰ تا ۲۲ آبان‌ماه به میزبانی فدراسیون مینی‌گلف تایلند و با همکاری فدراسیون جهانی مینی‌گلف (WMF) در شهر پرانبوری برگزار شد. در این مسابقات ۶۰ ورزشکار از ۱۰ کشور در دو بخش آسیایی و آزاد و در رقابت‌های انفرادی و تیمی حضور داشتند.

تیم ایران با ترکیب دانیال طاهری‌فرد در رده زیر ۱۸ سال، طه مولایی، ساعد مولایی، سهیل کابلی و محمدصدرا کابلی در رده سنی ۱۸ تا ۵۵ سال و مهرداد کابلی در رده بالای ۵۵ سال در این رقابت‌ها شرکت کرد.

در رقابت‌های تیمی مردان بخش آسیایی، تیم ایران متشکل از ساعد و طه مولایی، سهیل و محمدصدرا کابلی و دانیال طاهری‌فرد با برتری مقابل ژاپن عنوان قهرمانی را به دست آورد. سرمربی‌گری این تیم برعهده مهرداد کابلی بود.

دانیال طاهری‌فرد نیز در رده جوانان پسر آسیا با ثبت مجموع ۲۸۰ ضربه قهرمان شد و نماینده ژاپن با ۳۲۵ ضربه در جایگاه دوم قرار گرفت. او همچنین در رقابت‌های استروک‌پلی رده سنی جوانان به مدال طلا رسید.

در بخش Asian General Class Men که با حضور ۹ ورزشکار از ایران و ژاپن برگزار شد، محمدصدرا کابلی با مجموع ۲۵۳ ضربه قهرمان شد و طه مولایی با ۲۶۳ ضربه به مقام دوم رسید.

همچنین در رقابت‌های مچ‌پلی با حضور ۱۳ بازیکن از ایران، ژاپن و مالزی، طه مولایی عنوان قهرمانی را کسب کرد و محمدصدرا کابلی در جایگاه سوم ایستاد. مهرداد کابلی نیز در بخش انفرادی پیشکسوتان به مدال نقره دست یافت.

در بخش آزاد مسابقات، ۱۰ کشور ژاپن، آلمان، سوئد، ایران، بلژیک، هلند، فنلاند، سوئیس، کره‌جنوبی و نروژ حضور داشتند. محمدصدرا کابلی و طه مولایی نمایندگان ایران در رده عمومی مردان بودند که به ترتیب در جایگاه‌های ششم و هشتم قرار گرفتند. در این بخش نمایندگان آلمان و هلند اول و دوم شدند.

در پایان، کاروان مینی‌گلف ایران با کسب چهار مدال طلا، دو نقره و یک برنز به کار خود در مسابقات آزاد قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ پایان داد.