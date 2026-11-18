باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی زرکش مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص توقف فعالیت نسخه قدیمی وب‌سایت TSETMC از ۳۰ آذر ۱۴۰۵ گفت: مهم‌ترین تغییر صورت گرفته، تغییر زیرساخت فنی سایت است. معماری و زبان برنامه نویسی سایت قدیم دیگر امکان توسعه نداشت و ظرفیت‌های الزم جهت اعمال ابزار‌های جدید و بهره گیری از فناوری‌های روز دنیا رو نداشت به همین جهت تغییر مهم صورت گرفته در بخش backend به وجود آمده. قطعا تغییرات صورت گرفته در مسیر بهبود استفاده کاربران خواهد بود.

او در ادامه افزود: همونطور که عرض کردم مهمترین مزیت به وجود آمده، امکان توسعه در نسخه جدید سایت TSETMC است که قطعا در دراز مدت نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. البته که تفاوت‌های جزئی به وجود آمده است به طور مثال در سایت قدیم امکان نمایش دیده بان آتی و اختیار، نمایش تفکیک شده بازار اول و دوم بورس، معاملات TAL و نمایش تفکیک شده صندوق‌های کالایی وجود نداشت که در سایت جدید این امکان هم فراهم شده است اینها تغییرات جزئی است که کاربران دائمی این سایت حتما متوجه خواهند شد.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: مهمترین نکته‌ای که باید عرض کنم این است که خاموش کردن سایت قدیم تکلیفی است که به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ابلاغ شده و در راستای ارتقا امنیت، ایجاد امکان توسعه‌های آتی و بهبود تجربه کاربری ذی‌نفعان محترم صورت خواهد گرفت. عمر سایت TSETMC نزدیک به ۲۰ ساله و قطعا نیاز به به‌روز‌رسانی در مقاطع مختلف داشته و خواهد داشت. تمام تلاش‌های بنده و همکارانم در راستای حفظ آرامش کاربران سایت بوده و حتما تلاش خواهیم کرد که این تغییر بزرگ با بهترین کیفیت عملیاتی شود؛ طی یکسال گذشته رابطه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با ذی‌نفعان بازار افزایش چشمگیری داشته و در این مورد هم از دریافت پیشنهادات و انتقادات کاربران استقبال خواهیم کرد.