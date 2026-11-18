باشگاه خبرنگاران جوان -مرزبان نظری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه با اشاره به افزایش جمعیت دانش‌آموزی در شهرک‌های تازه‌تأسیس استان، افزود: در برخی مناطق، از جمله شهرک دولت‌آباد و سایت‌های نهضت ملی مسکن، تراکم دانش‌آموزان افزایش یافته و در شهرک تعاونی مسکن نیز دست‌کم سه مدرسه مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه حدود۸۶ هزار دانش‌آموز در ناحیه سه شهر کرمانشاه تحصیل می‌کنند، اظهار کرد: کمبود فضای آموزشی در شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی جدید، تراکم دانش‌آموزان را در مدارس موجود افزایش داده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه با اشاره به ماده۱۸ قانون شورا‌های آموزش‌وپرورش گفت: سازندگان دولتی و خصوصی مجتمع‌های مسکونی با بیش از۲۰۰ واحد موظف‌اند پیش از آغاز ساخت زمین مورد نیاز برای احداث فضای آموزشی را پیش‌بینی کنند و۵۰ درصد هزینه ساخت مدرسه را بپردازند.

نظری ادامه داد: پس از واگذاری زمین و تأمین سهم هزینه ساخت، احداث مدرسه با استفاده از اعتبارات دولتی یا مشارکت خیران پیگیری می‌شود. شهرداری‌ها، اداره‌کل راه و شهرسازی، تعاونی‌های مسکن و دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز باید در تعیین و تأمین زمین آموزشی و اجرای این الزام قانونی همکاری کنند.

وی با بیان اینکه در برخی شهرک‌ها زمین با کاربری آموزشی پیش‌بینی یا مجوز آن دریافت شده است، افزود: در مواردی زمین در اختیار آموزش‌وپرورش قرار نگرفته و حتی برخی زمین‌ها به‌صورت شخصی فروخته شده است.

نظری با اشاره به شهرک‌های سیمرغ، مفتح و فرهنگ‌سینا گفت: در بعضی شهرک‌ها با وجود سکونت جمعیت قابل توجه، فضای آموزشی متناسب با نیاز پیش‌بینی نشده و در مواردی نیز با وجود تعیین زمین آموزشی، مدرسه‌ای ساخته نشده است؛ ازاین‌رو پیگیری حقوقی برای احقاق حقوق آموزشی شهروندان ضروری است.

وی تأکید کرد: زمین آموزشی باید پیش از صدور مجوز ساخت مجتمع‌های مسکونی پیش‌بینی شود و در مراحل پایانی اجرای طرح نیز تأمین فضای آموزشی مورد توجه قرار گیرد؛ بی‌توجهی به این الزام قانونی، کمبود مدرسه و افزایش تراکم دانش‌آموزی را در مناطق تازه‌ساخت به دنبال دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه همچنین از آغاز ساخت سه مدرسه با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها به‌دنبال تغییرات اخیر متوقف شده است.

نظری افزود: تاکنون ۱۱ مدرسه در سایت‌های نهضت ملی مسکن ساخته شده، اما سایر سایت‌ها نیز همچنان به فضای آموزشی نیاز دارند.