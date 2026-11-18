باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت، اظهار کرد: امسال علاوه بر رویه معمول، با توجه به احتمال بروز تنش گازی در برخی استان‌های کشور، به‌ویژه سه استان شمالی، تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین سوخت جایگزین در این مناطق در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در همین راستا، ذخایر نفت سفید در این سه استان به حداکثر ظرفیت ممکن رسیده و حدود ۶۰ میلیون لیتر نفت سفید در این مناطق ذخیره‌سازی شده است.

عظیمی‌فر ادامه داد: همچنین ذخایر گاز مایع (LPG) در انبارهای این استان‌ها و استان‌های معین به حداکثر ظرفیت ذخیره‌سازی افزایش یافته است تا در صورت بروز هرگونه تنش گازی یا اختلال در تأمین گاز بخش خانگی و عمومی، امکان تأمین و توزیع سوخت جایگزین در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم باشد.

معاون وزیر نفت تأکید کرد: این اقدامات با هدف آمادگی برای مواجهه با شرایط احتمالی و اطمینان از تداوم تأمین سوخت مورد نیاز هموطنان در بخش‌های خانگی و عمومی انجام شده است.