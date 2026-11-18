باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره گزارش سی‌ان‌ان که بر اساس «ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا» تهیه شده و از «احتمال برنامه‌ریزی ایران برای حمله در داخل ایالات متحده» صحبت می‌کند، گفت که «باور ندارد هیچ تهدید قریب‌الوقوعی علیه واشنگتن دی‌سی وجود داشته باشد».

روبیو در پاسخ به سوال خبرنگاری در مانیل، پایتخت فیلیپین، مبنی بر اینکه آیا نگران احتمال حمله قریب‌الوقوع به واشنگتن است، گفت: «من معتقد نیستم که هیچ تهدید قریب‌الوقوعی وجود داشته باشد.» وی افزود که دولت ایالات متحده «همیشه هوشیار است تا هر چیزی را که تهدیدی برای ایمنی و امنیت آمریکا باشد، شناسایی کند.»

اظهارات روبیو با اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی در مورد گزارش سی‌ان‌ان گفت واشنگتن احتمال برنامه‌ریزی ایران برای حمله را جدی می‌گیرد، در تضاد است.

ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید «آیا ایران قصد دارد یک بمب (شیمیایی) را در پایتخت آمریکا منفجر کند» سر خود را به نشانه تایید تکان داد و سپس پاسخ داد: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم.»

وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا تهدید قریب‌الوقوعی وجود دارد، او گفت: «خب، اگر تهدیدی وجود داشته باشد، آنها بهایی خواهند پرداخت که هیچ کشوری قبلاً نپرداخته است.»

در پاسخ، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اتهامات آمریکا مبنی بر برنامه‌ریزی تهران برای حمله به واشنگتن با استفاده از آنچه «بمب کثیف» یا سلاح‌های شیمیایی نامیده می‌شود را رد کرد و آنها را «ادعا‌های ساختگی و بی‌اساس» خواند.

منبع: المیادین