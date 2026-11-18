باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی شعبانی داده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: در نیمه نخست سال جاری ۱۵ حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان رخ داد که ۴۴ مصدوم و سه کشته بر جای گذاشت.

وی افزود: از ابتدای فصل پاییز تا ۲۵ آبان‌ماه نیز ۱۲ حادثه مسمومیت با این گاز در استان به وقوع پیوست که سبب مصدومیت ۲۵ نفر و جان‌باختن سه شهروند دیگر شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی ایلام با مقایسه داده‌های امسال با مدت مشابه سال گذشته، بیان کرد: شمار حوادث مسمومیت با مونوکسیدکربن از ۱۷ مورد به ۲۷ مورد و تعداد مصدومان از ۵۰ نفر به ۶۹ نفر افزایش یافته است.

شعبانی با تأکید بر روند نگران‌کننده این حوادث، افزود: شمار جان‌باختگان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از یک نفر به ۶ نفر رسیده که نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به نکات ایمنی است.

وی یادآور شد: اگاز مونوکسیدکربن، بی‌رنگ و بی‌بو است و با حواس انسانی قابل تشخیص نیست، به همین دلیل شهروندان باید نسبت به بررسی مسیر خروجی گاز‌های سمی حساس باشند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف، خواب‌آلودگی و گیجی از نشانه‌های مسمومیت با این گاز است و در موارد شدید می‌تواند به کاهش سطح هوشیاری، آسیب‌های مغزی و حتی مرگ منجر شود.

شعبانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده علائم مشکوک به مسمومیت، بی‌درنگ با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و در صورت امکان، بدون به خطر انداختن جان خود، افراد آسیب‌دیده را به هوای آزاد منتقل کنند.

وی تأکید کرد: باز کردن در‌ها و پنجره‌ها برای تهویه محیط آلوده ضروری است، اما افراد باید از ورود بدون تجهیزات و تمهیدات ایمنی به محل حادثه برای نجات آسیب‌دیدگان خودداری کنند؛ چرا که احتمال مسمومیت و گرفتار شدن امدادرسانان نیز وجود دارد.

بر اساس گزارش‌های پیشین دانشگاه علوم پزشکی ایلام، بخش عمده حوادث مسمومیت در سال‌های گذشته ناشی از «نقص در سیستم دودکش»، «استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد» و «بی‌توجهی به تهویه مناسب در محیط‌های بسته» بوده است.

کارشناسان ایمنی همواره تأکید کرده‌اند که نصب غیراصولی دودکش‌ها، استفاده از لوله‌های آکاردئونی و مسدود بودن مسیر خروجی گاز‌های سمی، اصلی‌ترین کانون‌های خطر در این حوادث محسوب می‌شوند.

آمار‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان حوادث «قاتل خاموش» در نیمه دوم سال، به ویژه در ماه‌های آبان و آذر که سرمای هوا به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد، به وقوع می‌پیوندد، موضوعی که ضرورت هوشیاری خانواده‌ها و پایش دقیق وسایل گازسوز را بیش از پیش نمایان می‌کند.