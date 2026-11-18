باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام این خبر و با اشاره به آمار استخراج‌شده از گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه امسال، ۲۰۸ هزار و ۹۴۷ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به میادین و فروشگاه‌های تهران ارسال شده است.

او افزود: از این میزان، ۱۱۶ هزار و ۷۲ کیلوگرم به میادین و ۹۲ هزار و ۸۷۵ کیلوگرم به فروشگاه‌های تهران اختصاص داشته است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: همچنین ۴۶ هزار و ۵۲۰ قطعه مرغ زنده از استان به کشتارگاه‌های تهران ارسال شده که با احتساب این میزان، مجموع گوشت مرغ ارسالی از مازندران به تهران به ۳۱۱ هزار و ۲۹۱ کیلوگرم رسیده است.

اسلامی با اشاره به وضعیت تأمین و توزیع گوشت مرغ در داخل استان، گفت: در همین روز، ۳۳۳ هزار و ۶۱ کیلوگرم گوشت مرغ با احتساب قطعه‌بندی و کاله در سطح استان مازندران توزیع شده است.

او افزود: علاوه بر آمار اعلام‌شده، بخشی از مرغ آماده طبخ مورد نیاز بازار استان نیز از طریق استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش تأمین و توزیع می‌شود.

اسلامی در ادامه به میزان ارسال محصولات طیور مازندران به سایر استان‌ها اشاره کرد و گفت: در تاریخ مذکور، ۷۱ هزار و ۳۸۷ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها ارسال شده است.

او افزود: همچنین ۲۷ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده به استان‌های همجوار ارسال شد که از این میزان، ۱۲ هزار و ۷۰۰ قطعه به استان سمنان و ۱۴ هزار و ۵۰۰ قطعه به استان گلستان اختصاص داشته است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان گفت: این آمار بیانگر نقش مؤثر مازندران در تأمین و توزیع گوشت مرغ در بازار داخل استان و سایر مناطق کشور است.