باشگاه خبرنگاران جوان - در پی این انتخاب، از خدمات و تلاش‌های حسین بهاری، رئیس پیشین هیات‌مدیره بانک ملی ایران، تقدیر و تشکر شد.

عباس پیروزی پیش از این در سمت عضو هیات‌مدیره و معاون اعتباری بانک ملی ایران، رئیس اداره بررسی طرح‌ها و اداره اعتبارات فعالیت داشته و در طول دوران مسئولیت خود در این مجموعه، در حوزه‌های مختلف مدیریتی و اعتباری نقش‌آفرینی کرده است.

انتظار می‌رود با حضور وی در جایگاه ریاست هیات‌مدیره، برنامه‌های راهبردی بانک در مسیر تقویت جایگاه بانک ملی ایران، ارتقای عملکرد و تحقق اهداف کلان با انسجام بیشتری دنبال شود.