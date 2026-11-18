باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از برنامه‌های مهم شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق «مهتاب» است. این طرح با هدف کاهش تلفات، مقابله با مصارف غیرمجاز و بهبود مدیریت شبکه برق در ۲۲ منطقه برق استان در حال اجراست.

او افزود: با اجرای این طرح تاکنون بیش از ۳۳۲ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در محدوده تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران احصا شده و هدف‌گذاری کاهش پنج درصدی مصرف انرژی در ۲۲ منطقه برق این استان تحقق یافته است.

این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه تعداد انشعاب برق غیرمجاز و دستگاه استخراج رمزارز در استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است؟ گفت: از شروع اجرای طرح مهتاب در استان تهران تا امروز، ۲۸۲۷۱ برق غیرمجاز و ۱۰۴۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و جمع‌آوری شده است