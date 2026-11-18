باشگاه خبرنگاران جوان - روح الله نورمحمدی اظهار کرد: افرادی که پیامک سرشماری عمومی نفوس و مسکن را دریافت کرده‌اند تا سی‌ام آبان‌ماه فرصت دارند اطلاعات خانوار خود را در سامانه پنجره خدمات ملی دولت هوشمند تکمیل کنند.

وی اظهار کرد: این مهلت برای همه افرادی است که پیامک سرشماری را دریافت کرده‌اند و باید فارغ از تاریخ درج‌شده در پیامک، به سامانه پنجره خدمات ملی دولت هوشمند مراجعه کنند.

وی افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن به دو روش اینترنتی و حضوری برای ۲۰ هزار و ۳۴۰ خانوار استان در حال اجراست و تاکنون ۵۰ درصد آن در ۱۲ شهرستان به پایان رسیده است.

نورمحمدی تصریح کرد: ۳۱ مأمور سرشماری با تبلت به درب منازل خانوارهای شهری و روستایی مراجعه می‌کنند و اطلاعات آنان را در قالب پرسشنامه ثبت می‌نمایند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت استان ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر اعلام شده و این طرح تا تکمیل داده‌های دستگاه‌های اجرایی ادامه دارد.

نورمحمدی در پایان گفت: شهروندانی که پیامک سرشماری را دریافت کرده‌اند، بهتر است در بازه زمانی باقی‌مانده نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند تا فرآیند سرشماری بدون وقفه پیش برود.