باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به سفر وزیر زیرساخت ارمنستان به ایران اظهار کرد: در جریان این سفر، روز گذشته جلساتی با حضور کارگروه‌های تخصصی برگزار شد و امروز نیز با حضور وزیران نفت و نیرو، درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی گفت‌وگو کردیم.

وی افزود: علاوه بر تبادلات تجاری و کالایی، توسعه همکاری‌های مشترک در بخش انرژی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر میزان صادرات انرژی ایران به ارمنستان رو به افزایش است و در مقابل، ایران نیز از این کشور برق دریافت می‌کند.

پورمحمدی با اشاره به اجرای یک پروژه بزرگ خط انتقال برق از سوی وزارت نیرو بیان کرد: در کنار این پروژه، موضوعات بلندمدت‌تری نیز برای همکاری دو کشور مطرح شده است که از جمله آنها می‌توان به انتقال نفت از طریق خط لوله به مرز ارمنستان و احداث پالایشگاه مشترک در این کشور یا انتقال گاز از طریق خط لوله به ارمنستان و صادرات آن به کشورهای دیگر اشاره کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه ایران و ارمنستان هر دو با زمستان سرد و سنگینی روبه‌رو هستند، یکی دیگر از محورهای مذاکرات، بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت برای مبادله انرژی میان دو کشور است تا بتوانیم با همکاری یکدیگر شرایط زمستان پیش‌رو را پشت سر بگذاریم.

وی با بیان اینکه این موضوعات از روز گذشته تاکنون در نشست‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: مذاکرات با مشارکت وزیران مربوطه و کمیسیون مشترک دو کشور پیش رفته و به تفاهماتی نیز دست یافته‌ایم.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: مقرر شده است طی یک هفته آینده، وزارتخانه‌های مربوطه جزئیات موضوعات مطرح‌شده را با طرف ارمنی بررسی کنند و به نتایج دقیق‌تر و نهایی‌تری برسند.