\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0627\u0631\u0628\u0627\u0628\u06cc\u060c \u067e\u06cc\u0634\u06a9\u0633\u0648\u062a \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646 \u0647\u06cc\u0627\u062a \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0633\u0646 \u06f8\u06f0 \u0633\u0627\u0644\u06af\u06cc \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a.\n\u0627\u0648 \u06f1\u06f0 \u0633\u0627\u0644 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u06f2 \u0645\u0642\u0637\u0639 \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u062a\u06cc\u0645\u200c \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0639\u0647\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a.