باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و چالش‌های معیشتی، بخش گسترده‌ای از جامعه ایران را درگیر کرده است، بررسی رفتار اجتماعی و سیاسی مردم از تفکیک هوشمندانه‌ای میان «اعتراض به مشکلات واقعی» و «همراهی با پروژه‌های براندازی» حکایت دارد. برخلاف انتظار طراحان جنگ ترکیبی، جامعه ایران با شناخت دقیق از فضای فعلی، حاضر به همراهی با سناریو‌های دشمن نشده است.

این بصیرت مردمی به معنای نبود اعتراض نیست؛ بلکه مردم به‌خوبی درک می‌کنند که منشأ بسیاری از التهاب‌آفرینی‌ها، شبکه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی است.

نمونه روشن این مدعا، ماجرای امروز آبدانان است؛ جایی که در ساعات اولیه حدود ۳۰۰ نفر و در اوج خود، طبق تخمین‌ها، نزدیک به هزار نفر حضور داشتند، اما شبکه اینترنشنال با استناد به ویدئو‌های ارسالی مخاطبانش، تصاویری پرتکرار از این تجمع را منتشر کرد که در آن تنها حدود ۱۰ نفر شعار‌های سلطنت‌طلبانه و ساختارشکنانه سر می‌دادند؛ و همین شعار‌ها تیتر و محور بزرگ‌نمایی این شبکه صهیونیستی قرار گرفت.

عملکرد این رسانه وابسته به رژیم صهیونیستی در روز‌های گذشته نیز همین الگو را تکرار می‌کند؛ از بزرگ‌نمایی تجمعات صنفی و اعتراض به کیفیت غذای دانشگاه‌ها که گاه حتی به زیر پنجاه نفر هم نمی‌رسد، تا بازخوانی ویدئو‌های کهنه حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته.

مجموع این اقدامات به‌وضوح نشان می‌دهد که دشمن برای به آشوب کشیدن کشور «دندان تیز کرده» است و بلافاصله پس از هر جرقه‌ای، حملات رسانه‌ای و نظامی خود را تکمیل می‌کند.

در واقع، الگوی جدید جنگ که دشمن طراحی کرده است، مبتنی بر «تقویت محاصره»، «تحریک مردم از طریق فشار اقتصادی» و سپس «تکمیل فشار‌ها با حمله نظامی» در لحظه شکل‌گیری اعتراضات فراگیر است.

همین راهبرد ترکیبی بود که در آغاز جنگ ۴۰ روزه نیز دنبال می‌شد، اما با عجله طراحان و پیش از تکمیل سناریو، عملاً خنثی شد. اکنون نیز شناخت افکار عمومی و عدم همراهی مردم، این پروژه را ناکام گذاشته است.

منبع: فارس