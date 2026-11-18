باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی عبوری با تسلیت به مردم شریف استان ایلام و خانواده‌های داغدار، اظهار کرد: این حادثه بسیار تلخ و غم‌انگیز در مسیر میان پتروپالایش دهلران و محل سکونت کارکنان رخ داد و جامعه صنعتی و مردم منطقه را در سوگ این جوانان شایسته و متخصص نشاند.

وی بیان کرد: پس از وقوع حادثه تلخ، گروهی از کارشناسان ویژه از تهران برای بررسی دقیق، موشکافانه و کارشناسانه علت‌های این رخداد به منطقه اعزام شدند و همچنین با همراهی همکاران، روند درمان مصدومان در بیمارستان و پیگیری‌های لازم برای انتقال به مراکز درمانی پیشرفته‌تر از نزدیک دنبال شد.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف در ادامه گفت: به همراه همکاران با حضور در بیمارستان، از نزدیک از مصدومان این حادثه سرکشی شد و در جریان روند دقیق درمان و رسیدگی‌های پزشکی قرار گرفتیم؛ همچنین هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای اعزام مصدومان نیازمند به مراکز درمانی مجهزتر و تخصصی‌تر به سرعت انجام شد.

عبوری با اشاره به دیدار با بازماندگان این حادثه، ادامه داد: دیدار با خانواده‌های داغدار همکاران از دست‌رفته انجام شد تا از نزدیک شنونده خواسته‌ها، سخنان و درددل‌های این عزیزان باشیم و روند همراهی و پشتیبانی از آنان با بالاترین اولویت دنبال شود.

وی از برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی در تهران، استان ایلام و محل پتروپالایش دهلران خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌ها و گزارش‌های کارشناسی، ۲ تن از مدیران اصلی منطقه یعنی مدیرعامل پتروپالایش دهلران و مدیر مجتمع برکنار شدند و رئیس هیئت‌مدیره به عنوان سرپرست مجموعه تعیین شد تا روند رسیدگی به همه ابعاد این رویداد و پیگیری کار‌ها شتاب گیرد.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف یادآور شد: رسیدگی همه‌جانبه به خانواده‌های جان باختگان حادثه واژگونی اتوبوس اولویت نخست مجموعه اهداف است و از این روز در پاسخ به خواسته خانواده‌ها، مصوب شد یکی از نزدیکان هر یک از همکاران جان‌باخته، به عنوان نیروی جایگزین در طرح NGL ۳۱۰۰ دهلران به کار گرفته شود.

عبوری تاکید کرد: این جوانان متخصص از نخستین روز‌های آغاز پروژه در کنار ما بودند و برای ادای احترام به کوشش‌های صادقانه آنان، مقرر و مصوب شد حقوق و مزایای دریافتی این عزیزان به عنوان مستمری پایدار تا پایان سن بازنشستگی به خانواده‌هایشان پرداخت شود که این تصمیم‌ها نهایی و به صورت رسمی اعلام شده است.

شامگاه شنبه ۲۳ آبان، اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت پالایش گاز و گاز مایع (NGL) دهلران در مسیر دشت‌عباس به مورموری و در محدوده «سه‌گر» واژگون شد.

در این حادثه تلخ، ۱۳ نفر از سرنشینان اتوبوس جان باختند و ۱۷ نفر دیگر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی شهرستان‌های همجوار و مرکز استان منتقل شدند.

به دنبال این رخداد، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور در تماس‌های جداگانه، دستور‌های لازم را برای بسیج همه امکانات درمانی و امدادی صادر کردند.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار ایلام نیز با صدور پیامی مشترک، یک روز عزای عمومی در سراسر استان و دو روز در شهرستان آبدانان اعلام کردند.

پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ دهلران از طرح‌های کلان حوزه انرژی در جنوب استان ایلام است که نیرو‌های بومی و فنی بسیاری در آن مشغول به کار هستند.

رفت‌وآمد کارکنان این مجموعه به دلیل کوهستانی بودن و پیچ‌های تند راه‌های جنوب ایلام، نیازمند رعایت دقیق اصول ایمنی و توجه ویژه رانندگان است.