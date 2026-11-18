باشگاه خبرنگاران جوان - محسن رشید فرخی اظهار کرد: تولید سالانه خرما در کشور به‌طور معمول حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن است که به‌طور معمول حدود ۷۰ درصد خرمای تولیدی کشور در داخل مصرف و ۳۰ درصد آن صادر می‌شود، بر همین اساس، ظرفیت قابل توجهی برای صادرات این محصول وجود دارد.

رئیس انجمن خرمای ایران ادامه داد: با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که امسال در مسیر صادرات ناشی از تحریم‌ها ایجاد شده، بخش خصوصی تلاش کرده‌است راهکارهایی برای عبور از این موانع پیدا کند و در همین ارتباط، مرزهای خروجی متعددی برای صادرات شناسایی شده‌است.

رشید فرخی با اشاره به ظرفیت ارزآوری صادرات خرما گفت: برآورد می‌شود از محل صادرات این محصول حدود۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور حاصل شود که تحقق این هدف در شرایط کنونی نیازمند اتخاذ قوانین ویژه و تسهیل مقررات صادراتی است.

وی بیان کرد: در این زمینه با مسئولان دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگو شده و مسائل به‌صورت تخصصی مطرح شده‌است که مسئولان نیز قول همکاری داده‌اند و امیدواریم این وعده‌ها هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

رئیس انجمن خرمای ایران تأکید کرد: برخی اقدامات برای رفع موانع صادراتی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و قوانین صادراتی متناسب با شرایط تحریم باشد تا فعالان این حوزه بتوانند محدودیت‌های موجود را پشت سر بگذارند.

رشید فرخی با اشاره به مشکلات مربوط به تعرفه و فرمول گمرکی خرما گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مجموعه دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مشکل برطرف و مصوبه مربوطه ابلاغ شده‌است که امیدواریم زمینه تسهیل صادرات خرما را فراهم کند.

وی درباره وضعیت قیمت خرما نیز اظهار کرد: خرما از جمله محصولاتی است که افزایش قیمت آن حتی متناسب با نرخ تورم اعلامی دولت نبوده و قیمت این محصول در مبدا رشد قابل توجهی نداشته است.

رئیس انجمن خرمای ایران افزود: ممکن است در بازارهای مقصد قیمت‌هایی غیرمتعارف مشاهده شود که دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه ورود و نظارت کنند، اما قیمت خرما در مبدا حتی پایین‌تر از نرخ تورم افزایش یافته است.

رشید فرخی با اشاره به مشکلات آفات نخیلات و خسارت‌های واردشده به کشاورزان گفت: انجمن خرمای ایران در این زمینه با مجموعه جهاد کشاورزی همکاری دارد و این مجموعه تلاش می‌کند با تمام ظرفیت برای حل مشکلات نخلداران اقدام کند.

وی تأکید کرد: برای مقابله مؤثرتر با آفات نخیلات، لازم است دولت بودجه ویژه‌ای در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهد تا اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با سرعت و قدرت بیشتری دنبال شود.

رئیس انجمن خرمای ایران عنوان کرد: انجمن خرمای ایران نیز در کنار مجموعه جهاد کشاورزی و در بخش‌های تخصصی، برای غلبه بر مشکلات آفات نخیلات و حمایت از کشاورزان همکاری خواهد کرد.