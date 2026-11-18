باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یارالله کاکولوند، معاون رئیس کل دادگستری لرستان، با تشریح عملکرد یک‌ساله شورا‌های حل اختلاف استان در بازه زمانی آبان ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵، اظهار کرد: طی این مدت ۱۲۶ هزار و ۴۴۴ پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان وارد شده که از این تعداد، ۱۲۲ هزار و ۲۵۱ پرونده مختومه شده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر شورا‌های حل اختلاف در کاهش اختلافات و تسهیل روند رسیدگی به دعاوی افزود: حدود ۸۲ هزار پرونده در این مدت با تلاش اعضای شورا‌ها و از طریق صلح و سازش به نتیجه رسیده است.

کاکولوند با بیان اینکه میزان سازش در پرونده‌های قابل سازش استان به حدود ۶۷ درصد رسیده است، تصریح کرد: به این معنا که از هر ۱۰۰ پرونده‌ای که قابلیت حل‌وفصل از طریق سازش را داشته‌اند، حدود ۶۷ پرونده با توافق طرفین و بدون ادامه اختلاف به نتیجه رسیده‌اند.

کسب رتبه چهارم کشور؛ دستاورد مشارکت مردم در تحقق عدالت

معاون رئیس کل دادگستری لرستان، کسب رتبه چهارم کشور در حوزه صلح و سازش طی سال گذشته را از دستاورد‌های مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: این موفقیت حاصل تلاش مجموعه قضایی، فعالیت اعضای شورا‌های حل اختلاف و مشارکت مؤثر مردم، بزرگان محلی و افراد معتمد در حل‌وفصل اختلافات است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ صلح و سازش خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار ساختار قضایی، علاوه بر کمک به کاهش حجم پرونده‌ها، زمینه حل مسالمت‌آمیز اختلافات، جلوگیری از تداوم کینه و دشمنی و بازگشت آرامش به روابط اجتماعی را فراهم می‌کند.

کاکولوند در پایان، عملکرد شورا‌های حل اختلاف را نشانه ظرفیت بالای مشارکت اجتماعی در تحقق عدالت دانست و بر ضرورت تقویت این نهاد‌ها و گسترش فرهنگ گفت‌و‌گو، تفاهم و گذشت در جامعه تأکید کرد.