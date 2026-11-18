مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقای ایمنی در معادن با کاغذ بازی‌های اداری و بدون شناخت دقیق مسئولیت‌ها، آموزش تخصصی و اجرای مستمر مقررات امکان‌پذیر نیست.

علی مظفری در نشست ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ مازندران که با حضور مدیران حوزه ایمنی کشور، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن ایمنی و بهداشت کار، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بهره‌برداران معادن در شهرستان آمل برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به ساختارهای فنی، تجهیزات و زیرساخت‌های ایمنی اظهار کرد: ایمنی در معادن یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است و اگر در هر یک از حلقه‌های آن از جمله ساختارهای استخراج ایمن، تجهیزات و فناوری، امکانات ایمنی و زیرساخت‌های لازم کوتاهی شود، نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقررات ایمنی طی دو سال اخیر افزود: با استفاده از ظرفیت شورای عالی حفاظت فنی و هیئت دولت، دو آیین‌نامه مهم در حوزه مدیریت و نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها به تصویب رسیده است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها را یکی از این مقررات برشمرد و گفت: این آیین‌نامه در شهریورماه امسال در هیئت دولت به تصویب رسید و بر اساس آن، کارفرمایان در همه کارگاه‌ها، فارغ از تعداد نیروی کار، مکلف به معرفی مسئول ایمنی هستند. مظفری ادامه داد: این مسئول باید آموزش‌ها و صلاحیت تخصصی لازم را از طریق مرکز تحقیقات و سایر مراجع ذی‌صلاح کسب کرده باشد تا بتواند وظایف ایمنی را در محیط کار برعهده بگیرد.

وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار در شورای عالی حفاظت فنی در پایان سال گذشته، تصریح کرد: بر اساس این آیین‌نامه، همه کارگاه‌ها باید دست‌کم سالی یک‌بار و همچنین در صورت ایجاد تغییرات عملیاتی، ارزیابی ریسک ایمنی را انجام دهند و نتایج آن را به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گزارش کنند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت ارزیابی مستمر مخاطرات در معادن گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، بازبینی نقشه‌های تهویه است؛ چراکه ممکن است سیستم تهویه در عمق ۲۰۰ یا ۵۰۰ متری پاسخگو باشد، اما با افزایش عمق معدن به ۷۰۰ متر، کارایی لازم را نداشته باشد.

مظفری افزود: صرف جریان داشتن هوا به معنای مؤثر بودن تهویه نیست و باید متناسب با تغییر شرایط محیطی، نقشه‌های تهویه و عملکرد سیستم به‌طور مستمر ارزیابی و بازبینی شود. وی با تأکید بر اینکه ارزیابی ریسک نباید صرفاً یک اقدام اداری و تشریفاتی باشد، خاطرنشان کرد: مسئولان معادن باید با تشکیل تیم‌های تخصصی، مخاطرات محیط کار را به‌صورت جدی بررسی کنند و در معادن مشمول، کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار را فعال نگه دارند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسئولیت ایمنی در معادن کوچک نیز گفت: در برخی موارد این تصور وجود دارد که در معادن زیر ۲۵ نفر، مسئول فنی معدن می‌تواند به‌عنوان مسئول ایمنی فعالیت کند؛ درحالی‌که این موضوع مشروط به داشتن صلاحیت و شرایط احراز مسئول ایمنی است.

مظفری افزود: مسئول فنی صرفاً به دلیل فعالیت در معدن و پایین بودن تعداد کارگران، نمی‌تواند بدون داشتن صلاحیت‌های لازم مسئولیت ایمنی را برعهده بگیرد و در صورت نداشتن شرایط احراز، بهره‌بردار باید فرد واجد صلاحیت دیگری را معرفی کند.

وی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع ابهام در این زمینه، تأکید کرد: اجرای الزامات ایمنی در معادن کوچک نیز باید جدی گرفته شود و تعداد نیروی کار نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن صلاحیت تخصصی مسئول ایمنی باشد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به ظرفیت سامانه «سابا» برای خوداظهاری مسئولان ایمنی و کارفرمایان معدنی، گفت: این سامانه با هدف کمک به اجرای الزامات آیین‌نامه ارزیابی ریسک و آشنایی بیشتر بهره‌برداران با تکالیف قانونی و تخصصی حوزه ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مظفری با تأکید بر ضرورت مطالعه دقیق آیین‌نامه‌ها از سوی فعالان معدنی افزود: حتی افرادی که سال‌ها در حوزه معدن فعالیت کرده‌اند، باید نسبت به مفاد مقررات و الزامات جدید آگاهی داشته باشند؛ چراکه ارتقای ایمنی بدون شناخت دقیق مسئولیت‌ها، آموزش تخصصی و اجرای مستمر مقررات امکان‌پذیر نیست.