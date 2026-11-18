باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بعیدی‌نژاد معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی به همراه سعید عضدالدینی ملکی رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه آذربایجان غربی با مرتضی صفری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دیدار و در خصوص تقویت همکاری‌های مشترک گفتگو کردند.

تخت سلیمان، چالدران و کلیسای حضرت مریم؛ شاهکارهای تاریخی آذربایجان غربی

حمید بعیدی‌نژاد در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان غربی به دلیل تنوع قومی و مذهبی و نمود برجسته انسجام و هویت ایرانی در آن، اظهار کرد: مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد تاریخی و گردشگری کشور است که توان بالایی برای جذب گردشگر دارد.

وی همچنین با اشاره به رویداد تاریخی جنگ چالدران گفت: همکاران ما در حال بررسی جنگ چالدران از منظر حقوق جنگ هستند تا این واقعه به‌عنوان نمونه‌ای ارزشمند از رعایت اخلاق در جنگ به جهانیان معرفی شود.

بعیدی‌نژاد به اهمیت تاریخی کلیسای حضرت مریم ارومیه نیز اشاره کرد و افزود: این بنای ساده اما پرمعنا از کهن‌ترین کلیسای جهان و مکان‌های مهم در تاریخ مسیحیت به شمار می‌رود.

معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی از برنامه‌ریزی برای جذب گردشگران خارجی از طریق مرزهای استان خبر داد و آمادگی این بنیاد را برای تقویت ظرفیت‌های موزه‌ای آذربایجان غربی و برگزاری ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با محوریت تاریخ، فرهنگ و هنر این خطه اعلام کرد.

اجرای ۶۱ پروژه گردشگری و عزم جدی برای توسعه زیرساخت‌ها

مرتضی صفری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به شرایط کشور پس از تحولات اخیر گفت: ایستادگی و اقتدار ایران در روزهای اخیر زمینه‌ساز جلب توجه جهانیان شده و پس از این شرایط باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها میزبان شمار بیشتری از گردشگران داخلی و خارجی باشیم.

صفری به پروژه‌های کلان استان اشاره کرد و افزود: بارگاه شمس تبریزی به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه میراث‌فرهنگی کشور با تلاشی جهادی و در بازه زمانی ۵۰ روزه به مرحله بهره‌برداری رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همچنین ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و روستای حسنلو نقده را از اولویت‌های اصلی برشمرد و تصریح کرد: با تکمیل این پرونده‌ها در کنار آثار ثبت جهانی نظیر قره‌کلیسای چالدران، کلیسای زورزور ماکو و تخت سلیمان تکاب، آذربایجان غربی به قطب گردشگری شمال‌غرب کشور تبدیل شده و مدت ماندگاری مسافران افزایش می‌یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که در حال حاضر ۶۱ پروژه گردشگری با جذب سرمایه‌گذاران در دست اجراست که نشان‌دهنده رونق سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان بوده و مجموعه میراث‌فرهنگی آمادگی کامل خود را برای تعامل همه‌جانبه با بنیاد ایران‌شناسی اعلام می‌کند.