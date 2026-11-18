باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان «کانادایی‌ها برای عدالت و صلح در غرب آسیا» شرکت زنجیره‌ای رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های «تیم هورتونز» را به اشتراک‌گذاری اطلاعات حساس کاربران با شرکت «فورتر» متهم کرد؛ شرکتی فعال در حوزه فناوری سایبری رژیم تروریستی اسرائیل که توسط جاسوسان واحد ۸۲۰۰ ارتش این رژیم تاسیس شده است.

این اتهام پس از انتشار گزارشی از سوی شبکه رادیو و تلویزیون کانادا مطرح شد که درباره داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط تیم هورتونز و به‌اشتراک‌گذاری آنها با طرف‌های خارجی، بدون افشای هویت یا محل فعالیت شرکت دریافت‌کننده، ابراز نگرانی کرده بود.

با این حال، این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که با پژوهشگر دانشگاه کلگری، که گزارش رسانه کانادایی بر اساس یافته‌های او تهیه شده بود، تماس گرفته و موفق شده است هویت شرکت صهیونیستی موردنظر را شناسایی کند.

مایکل بوکرت، معاون رئیس این سازمان، در این باره گفت: «اطلاعات حساس و خصوصی کاربران کانادایی که برای خرید قهوه به این فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند، نباید با یک شرکت فناوری سایبری اسرائیلی به اشتراک گذاشته شود.»

بوکرت در ادامه بیانیه این سازمان افزود: «ارتباط این شرکت با یک واحد نظامی اسرائیل که بر نظارت گسترده بر فلسطینیان نظارت دارد، مسائل اخلاقی بسیار جدی ایجاد می‌کند و برای همه کسانی که به امنیت سایبری اهمیت می‌دهند، زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد. تیم هورتونز باید فورا به همکاری خود با این شرکت پایان دهد.»

منبع: الجزیره