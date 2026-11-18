باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در جمع اصحاب رسانه از برگزاری آئین تجلیل از بانوان فعال و اثرگذار در ترویج فرهنگ عاشورا خبر داد و گفت: در این مراسم از مادحین، روایتگران، سخنوران، برگزارکنندگان روضه‌های خانگی و خادمان زن در مواکب اربعین حسینی استان تجلیل به عمل می‌آید.

رقیه موسویان با تأکید بر نقش تاریخی زنان در روایت صادقانه حماسه کربلا اظهار کرد: زنان همواره پرچمداران انتقال پیام قیام امام حسین (ع) به نسل‌های بعد بوده‌اند و امروز نیز با حضور در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی این رسالت بزرگ را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به جایگاه اثرگذار اقشار مختلفت بانوان در تبیین سیره اهل‌بیت (ع) افزود: سخنوران و مادحین بانو با زبان هنر و معرفت پیام عاشورا را در دل مخاطبان جاری می‌کنند و روایتگران با بازخوانی حماسه کربلا چراغ بصیرت را روشن نگه می‌دارند و برگزارکنندگان روضه‌های خانگی با تبدیل خانه‌ها به محافل ذکر پیوند عاطفی خانواده‌ها با فرهنگ حسینی را عمیق‌تر می‌کنند.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجان‌غربی همچنین خدمت بانوان در مواکب اربعین حسینی را جلوه‌ای خالصانه از ایمان و ارادت خواند و خاطرنشان کرد: این بانوان با میزبانی شایسته از زائران پیام همدلی و وفاداری به مکتب اهل‌بیت (ع) را به نمایش می‌گذارند.

موسویان در پایان تأکید کرد: این تجلیل، پاسداشت یک جریان فرهنگی و ایمانی است جریانی که بانوان عاشورایی با مداحی، روایتگری، برپایی روضه‌های خانگی و خدمت‌رسانی در مسیر اربعین پرچم کربلا را در محله‌ها و خانه‌ها همواره برافراشته نگه می‌دارند.