باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون‌های سراسری و دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.

پذیرفته شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام ضرورت دارد از تاریخ اول آذرماه به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

بر اساس اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرفته شدگان نهایی برای بررسی و انجام روند پایش سلامت و به منظور الکترونیکی نمودن ثبت و ورود داده‌های سلامت جسمانی، لازم است پس از دریافت فرم معاینات پزشکی در آدرس www.form/ir.saorg.ch با مراجعه به پزشک یا مراکز بهداشت و درمان محل زندگی خود، ضمن انجام آزمایشات پاراکلینیک، معاینات چشم پزشکی، دندانپزشکی و ویزیت مربوط به پزشک عمومی، مبادرت به تکمیل، مهر و امضای فرم مربوط نموده، به سامانه سجاد به نشانی www.physicalhealth/ir.saorg.portal مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری آن فرم اقدام کنند.

تغییرات پس از اعلام نتایج اولیه مربوط به وضعیت متقاضیان، از قبیل اصلاح سوابق تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش و پرورش یا اعمال سهمیه از سوی ارگان‌های ذی ربط و غیره، در کارنامه و نتیجة نهایی ذینفعان اعمال شده است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام از پذیرفته شدگان:

هر یک از پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی (اعم از پذیرش با آزمون یا صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی) باید مدارک زیر را برای ثبت نام در دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی محل قبولی تهیه و تحویل نمایند:

۱- سه قطعه عکس تمام‌رخ ۴× ۳ تهیه شده در سال جاری

۲-ارائه اصل شناسنامه

۳- ارائه اصل کارت ملی یا رسید ثبتنام کارت هوشمند ملی

۴-به منظور ارائه کارنامه و سوابق فارغ‌التحصیلی، پذیرفته شدگان با مراجعه به سامانه https://emt.medu.ir/و مشخص نمودن نظام آموزشی، با انتخاب گزینه «ثبت نام مدرک تحصیلی» ابتدا دوره و نظام آموزشی را تعیین می‌کنند و سپس نسبت به ثبت درخواست ارسال هر دو مدرک «الف: تأئیدیه مدرک تحصیلی» و «ب: سوابق فارغ‌التحصیلی» به محل قبولی خود اقدام نمایند.

پس از کامل شدن فرایند درخواست، کد پیگیری برای هر مدرک به صورت جداگانه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت که با ارائه این کُدها به محل قبولی، مدارک درخواست شده از سامانة مذکور توسط دانشگاه/ مؤسسه محل قبولی قابل دریافت است.

فارغ التحصیلان شهریور ماه سال ١٣٩٥ و بعد از آن نیازی به مراجعه حضوری به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل خود ندارند.

فارغ التحصیلان خرداد ماه سال ١٣٩٥ و قبل از آن با کُد پیگیری صادر شده از سامانه فوق به همراه مدارک تحصیلی که توسط سازمان سنجش برای ثبت نام در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام می‌شود، به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ التحصیلی خود مراجعه تا کارشناس مسئول سنجش ادارات مذکور پس از بررسی و تأئید، مدارک تحصیلی را اسکن و در سامانه بارگذاری کنند.

۵- دارندگان دیپلم شاخه نظری (نظام ترمی واحدی یا سالی واحدی) در زمان ثبت درخواست مدارک فوق علاوه بر مدرک دیپلم، باید مراحل فوق را برای درخواست مدرک پیش دانشگاهی نیز اجرا نمایند.

۶- پذیرفته شدگان نیمسال اول باید در زمان ثبت نام، گواهی فراغت از تحصیل به تاریخ ١٤٠٥/٠٧/٣٠ و پذیرفته‌شدگان نیمسال دوم لازم است گواهی فراغت از تحصیل به تاریخ ١٤٠٥/١١/٣٠ را به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی ارائه نمایند، در غیر این صورت قبولی آنان لغو می‌شود.

۷- پذیرفته شدگان دارای مدارک حوزوی باید موافقت نامه رسمی و بدون قید هر شرطی و اصل یا گواهی مدرک فارغ التحصیلی (تا تاریخ ١٤٠٥/٠٧/٣٠) از سوی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان یا قم را ارائه نمایند.

بر اساس مصوبه جلسه ٥٤٨ به تاریخ ١٣٨٣/٠٧/٢٨ شورای عالی انقلاب فرهنگی، طلاب حوزه علمیه که مدرک سطح یک دارند، صرفاً مجاز به ادامه تحصیل در رشته‌های گروه آزمایشی علوم انسانی و مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشی هستند.

۸- مدرک نظام وظیفه برای برادران، مطابق با توضیحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سراسری سال ١٤٠٥ است.

نتایج مربوط به رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی (بجز رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) همزمان از طریق درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی https://azmoon.iau.ir/ اعلام می‌شود.

بر اساس تاکید سازمان سنجش آموزش کشور؛ متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند، توجه داشته باشند که منحصرًا می‌توانند در یکی از کُد درشته محل‌های قبولی ثبت نام نمایند و مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولی نیستند؛ در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

داوطلبان برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

منبع: سازمان سنجش