باشگاه خبرنگاران جوان – علی امیری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان، از تداوم گشت و کنترل‌های حفاظتی در تالاب بین‌المللی امیرکلایه و مناطق پیرامونی با هدف پیشگیری و مقابله با تخلفات شکار و صید غیرمجاز خبر داد.

او گفت: به همت نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست لاهیجان و محیط‌بانان پاسگاه امیرکلایه، گشت و پایش مناطق به‌صورت مستمر در حال انجام است که در جریان این اقدامات، ۵ تله بازگیری و ۶ رشته تور زیرآبی از سطح تالاب و محدوده پیرامونی آن جمع‌آوری شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان با اشاره به ممنوعیت شکار و صید در سال ۱۴۰۵ و ضرورت پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، به متخلفان هشدار داد: گشت‌ها و پایش‌های حفاظتی با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز، مطابق قوانین و مقررات برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

امیری تأکید کرد: افرادی که اقدام به قرق مناطق، دام‌گذاری یا نصب ادوات برای شکار و صید غیرمجاز کنند، علاوه بر جمع‌آوری ادوات تخلف، پس از شناسایی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. او از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و در حفاظت از پرندگان مهاجر و زیستگاه‌های ارزشمند تالاب امیرکلایه مشارکت کنند.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان