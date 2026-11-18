باشگاه خبرنگاران جوان – رویداد «گیلان، دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» صبح امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان ماه) با حضور استاندار، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در تالار مرکزی رشت آغاز به کار کرد.

این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های واقعی سرمایه‌گذاری استان، ایجاد ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاران و طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری، توسعه سرمایه‌گذاری شهرستان‌محور و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد گیلان، طی امروز و فردا برگزار می‌شود.

در این رویداد، فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی استان در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، گردشگری، تجارت و خدمات معرفی شده و زمینه تعامل و تبادل نظر میان سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.

همچنین ارائه ظرفیت‌ها و طرح‌های اولویت‌دار شهرستان‌های استان گیلان، تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی از محور‌های اصلی این رویداد ۲ روزه است.

رویداد «گیلان، دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» با رویکرد معرفی فرصت‌های اقتصادی و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، گامی در مسیر رونق تولید، ایجاد اشتغال و تحقق توسعه متوازن در شهرستان‌های گیلان به شمار می‌رود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان