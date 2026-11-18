باشگاه خبرنگاران جوان -اعضای ستاد گرامیداشت امام شهید و ۶۲۵۰ شهید استان قم و یادواره شهید زین‌الدین، در آستانه برگزاری این آیین، با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهیدان سپهبد عبدالرحیم موسوی و سردار شهید مهدی زین‌الدین، با آنها دیدار و گفت‌و‌گو کردند.



اعضای ستاد در این دیدار‌ها ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهیدان والامقام، یاد و خاطره رشادت‌ها، مجاهدت‌ها و فداکاری‌های آنان را در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و امنیت و عزت ایران اسلامی گرامی داشتند.

حاضران با تأکید بر جایگاه ارزشمند شهدا در تاریخ پرافتخار کشور، خانواده‌های معظم شهیدان را سرمایه‌های معنوی جامعه و الگو‌های صبر، استقامت و ایثار دانستند و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ شهادت و انتقال سیره و آرمان‌های شهیدان به نسل‌های آینده تأکید کردند.



یادواره امام شهید و ۶۲۵۰ شهید استان قم و یادواره شهید زین‌الدین، پنجشنبه ۲۸ آبان، پس از فریضه عشا، در گلزار شهدای علی بن جعفر برگزار می‌شود.