باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ششمین همایش ملی ایران شناسی استان های ایران؛ تاریخ، فرهنگ و هنر استان آذربایجان‌غربی با حضور سید احمدرضا خضری مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حمید بعیدی نژاد معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، سایر مسئولان استانی و دانشجویان در محل پردیس دانشگاه ارومیه بصورت رسمی آغاز شد.

محمود رضازاده رئیس دانشگاه ارومیه در همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه برجسته این خطه در تاریخ و تمدن ایران‌زمین اظهار کرد: بدون شناخت گذشته نمی‌توان تصویری درست از آینده ترسیم کرد چرا که تاریخ، فرهنگ و هنر سه رکن اساسی هویت یک جامعه هستند. تاریخ حافظه جمعی و چراغ راه آینده است و شناخت تجربه پیشینیان تصمیم‌گیری‌ها را در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری و تربیت نسل جوان تسهیل می‌کند.

وی فرهنگ را زیربنای توسعه و انسجام اجتماعی خواند و افزود: توسعه پایدار صرفاً بر اساس سرمایه اقتصادی، منابع طبیعی و زیرساخت‌های فیزیکی محقق نمی‌شود بلکه محصول عصاره سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و هویت فرهنگی جامعه است.

رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی و تاریخی استان تصریح کرد: آذربایجان غربی صرفاً یک مرز سیاسی نیست بلکه گذرگاه تمدن‌ها و محل تعامل باورها و سنت‌های گوناگون است و آثار تاریخی ارزشمندی چون تپه باستانی حسنلو، جام زرین، شکوه تخت سلیمان و قره‌کلیسای کهن گواهی روشن بر عمق تاریخی و غنای تمدنی این استان به شمار می‌روند. همچنین طبیعت بکر استان از کوه‌های سر به فلک‌کشیده تا غار سهولان ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه گردشگری و ایران‌شناسی است.

رضازاده با تجلیل از مفاخر علمی، ادبی و هنری این خطه همچون صفی‌الدین اورموی و حسام‌الدین چلبی از اخذ حکم راه‌اندازی مرکز بین‌المللی شمس‌پژوهی در دانشگاه ارومیه خبر داد و گفت: این مرکز با حضور معاون بین‌الملل وزارت علوم رسماً فعالیت خود را آغاز می‌کند و دانشگاه ارومیه به عنوان یک مرکز بین‌المللی موفق در عرصه‌های مختلف خواهد درخشید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز، سرداران شهید مهدی و حمید باکری و مجاهد نستوه زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حسنی آنان را افتخارات بزرگ و ماندگار این دیار برشمرد.

رئیس دانشگاه ارومیه در پایان با اشاره به پیشینه درخشان این استان در حوزه هنر و صنایع دستی خاطرنشان کرد: هنر به عنوان زبان مشترک جوامع، مرزهای قومیت و ملیت را درنوردیده و در عصر انفجار اطلاعات و هوش مصنوعی نیز موسیقی، معماری، ادبیات و هنرهای سنتی همچنان حلقه اتصال محکمی میان تاریخ، فرهنگ و هنر به شمار می‌روند.

لازم به ذکر است این همایش دارای سه پنل تاریخ،جغرافیا و فرهنگ؛ فرهنگ، جامعه و هویت؛ جامعه، ادبیات و هنر می باشد که تا بعد از ظهر امروز ادامه خواهد داشت و در خاتمه نیز از داوران همایش تجلیل به عمل خواهد آمد.

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